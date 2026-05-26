Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Beşiktaş'ın planlarını bozdu

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı. Futbol direktörlüğüne getirilen Önder Özen, yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürürken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

HULL CITY KAZANINCA SERGEJ JAKIROVIC İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Siyah-beyazlıların, teknik direktörlük görevi için Hull City'nin başındaki Sergej Jakirovic'le ileri seviyede görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Ancak Premier Lig'e yükselen Hull City'nin yola devam kararı almasıyla görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

PORTEKİZ'E GİTTİLER

Sergej Jakirovic ihtimalinin ortadan kalkmasıyla Beşiktaş yönetimi, diğer adaylara yöneldi. Önder Özen ve Murat Kılıç, görüşmelerde bulunmak üzere Portekiz'e gitti.

İLK HEDEF FILIPE LUIS

Yönetimin, teknik direktörlük koltuğu için listesindeki ilk ismin Filipe Luis olduğu kaydedildi. Brezilyalı teknik adamla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilecek.