Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 7 dakikada yıkıldı: Bir ilki yaşadı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Newcastle United'a 2-1 kaybetti. Turuncu-siyahlılar ilk mağlubiyetini aldı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Hull City karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan mücadelede Newcastle United sahadan 2-1 galip ayrıldı.
GALİBİYET 7 DAKİKADA GELDİ
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Joe Willock ve 7. dakikada Lewis Hall kaydetti. Hull City'nin tek golüyse 67. dakikada Mohamed-Ali Cho'dan geldi.
PREMIER LİG'DEKİ İLK MAĞLUBİYET
İlk 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Hull City, Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı. 8 puanda kalan turuncu-siyahlılar, 7. sırada yer aldı. Aynı puandaki Newcastle United ise 8. sıraya yükseldi.
SIRADAKİ RAKİP EVERTON
Milli aranın ardından Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahasında Everton'ı konuk edecek. Newcastle United ise Coventry deplasmanına gidecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi