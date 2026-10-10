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Halk TV Spor Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Maç başlamadan Premier Lig'e damga vuracak

Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Maç başlamadan Premier Lig'e damga vuracak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City sahasında Everton ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Ilıcalı'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Maç başlamadan Premier Lig'e damga vuracak

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City sahasında Everton ile karşı karşıya gelecek. 11 Ekim Pazar günü MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

MURAT KARAHAN KONSER VERECEK

Mücadele öncesi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir karar geldi. Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan mücadele öncesi statta 25 bin kişiye minik bir konser verecek.

Murat Karahan, Hull City taraftarları için büyük bir anlam taşıyan Elvis Presley’nin efsanevi eseri “Can’t Help Falling in Love” şarkısını söyleyecek.

Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Maç başlamadan Premier Lig'e damga vuracak - Resim : 1

İLK 5 HAFTADA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİLER

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk 5 haftada dikkatleri üzerine çekti. Turuncu-siyahlılar ligdeki ilk mağlubiyetini milli aradan hemen önce Newcaslte United karşısında aldı. İlk 5 haftada 8 puan toplayan Hull City, 10. sırada yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City
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