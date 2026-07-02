Acı haberi elendikleri maçtan sonra aldı: Apar topar ayrıldı

2026 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkma başarısı gösteren Demokratik Kongo Cumhuriyeti, son 32 turunda İngiltere'ye yenilerek elendi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, maçta öne geçmesine rağmen son 25 dakikada Harry Kane'in gollerine engel olamayınca 2-1 kaybetti.

Karşılaşma sonrası basın toplantısına çıkan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Fransız teknik direktörü Sebastien Desabre, tam konuşmasına başlamak üzereyken acı haberi aldı.

BABASINI KAYBETTİ APAR TOPAR GİTTİ

Desabre'ye babasının hayatını kaybettiği haber verildi.

Elendikleri için üzgün olan Fransız teknik adam, bu acı haberle de yıkıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin milli takım basın sorumlusu, basın toplantısında, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam, bu cümlelerin ardından basın toplantısından üzgün bir şekilde ayrıldı.