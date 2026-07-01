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İngiltere geriden gelip kazandı: Demokratik Kongo yıkıldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1'lik skorla geçen İngiltere adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İngiltere geriden gelip kazandı: Demokratik Kongo yıkıldı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere sahadan 2-1'lik skorla galip gelmeyi başardı.

HARRY KANE GALİBİYETİ GETİRDİ

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 75 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tek golü ise 7. dakikada Cipenga'dan geldi.

İNGİLTERE SON 16 TURUNDA

Bu sonuçla birlikte İngiltere adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise turnuvaya veda etti.

RAKİBİ MEKSİKA OLDU

İngiltere, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Meksika ile karşı karşıya gelecek.

DETAYLAR

Stat: Atlanta

Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahmad Al Roalle (Ürdün)

İngiltere: Pickford, Konsa, O'Reilly, Guehi, Spence (Dk. 70 Eze), Rice (Dk. 90 Stones), Anderson, Bellingham, Kane, Rashford (Dk. 61 Gordon), Madueke (Dk. 61 Saka)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 89 Joris Kayembe), Mukau (Dk. 76 Edo Kayembe), Mbuku (Dk. 64 Elia), Moutoussamy (Dk. 89 Mayele), Sadiki, Cipenga (Dk. 76 Bongonda), Wissa

Goller: Dk. 7 Cipenga (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Dk. 75 ve 86 Kane (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 19 Bellingham (İngiltere), Dk. 27 Sadiki (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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