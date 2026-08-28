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Halk TV Spor Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray dileği gerçek oldu: Bu kadarını o bile istememişti

Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray dileği gerçek oldu: Bu kadarını o bile istememişti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Kura çekimi sonrası Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray'a PSG çıkmasını istediği anlar yeniden gündem oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray dileği gerçek oldu: Bu kadarını o bile istememişti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilen kuralar sonucunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLDU

Kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılılar, evinde Barselona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'ı ağırlayacak ve PSG, Sporting Lizbon, Lille ve AEK Atina deplasmanına gidecek

Sarı-lacivertliler ise Kadıköy'de Liverpool, Roma, Villareal ve Slavia Praha'yı ağırlayacak. Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar ve LASK Linz ile ise deplasmanda karşılaşacak.

Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray dileği gerçek oldu: Bu kadarını o bile istememişti - Resim : 1

ABDÜLKERİM DURMAZ'IN DİLEĞİ GERÇEKLEŞTİ

Kura çekiminin arından Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray dileği yeniden gündem oldu. Durmaz, kura çekimi öncesi Neo Spor Youtube kanalında yaptığı açıklamada "Galatasaray iç sahada PSG ile oynasın" demişti.

O anlar sosyal medyada yeniden paylaşılırken kullanıcılar, "Abdülkerim Durmaz bile bu kadarını istememişti" yorumunda bulundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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