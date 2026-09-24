Abdülkerim Durmaz Türkiye Fransa maçının sonucunu duyurdu
Abdülkerim Durmaz, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Türkiye-Fransa maçıonın sonucuna dair tahminde bulundu.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. hafta maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.
25 Eylül Cuma (yarın) Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.
Mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.
Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak.
VAR'da Christian Dingert, AVAR'da Johann Pfeifer olacak.
ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ
Abdülkerim Durmaz, Türkiye - Fransa maçına dair tahminde bulundu.
Durmaz, Fransa'nın Türkiye'yi yeneceğini dile getirdi.
TÜRKİYE'NİN OYNAYACAĞI MAÇLAR
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi programı şu şekilde:
- 25 Eylül Cuma: Türkiye - Fransa
- 28 Eylül Pazartesi: Türkiye - İtalya
- 2 Ekim Cuma: Belçika - Türkiye
- 5 Ekim Pazartesi: İtalya - Türkiye
- 12 Kasım Perşembe: Türkiye - Belçika
- 15 Kasım Pazar: Fransa - Türkiye
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi