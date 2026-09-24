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Halk TV Spor Okan Buruk biletini kesti: Herkes bu kararı bekliyordu

Okan Buruk biletini kesti: Herkes bu kararı bekliyordu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezonun başından itibaren geçtiğimiz sezonların ezberlenen kadrosuyla yola devam etmekte ısrarcı gözüküyordu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk biletini kesti: Herkes bu kararı bekliyordu

Mevcut ilk 11'den istediği verimi alamayan Galatasaray'da teknik heyetin planlarında değişikliğe gidileceği öğrenildi. Futboluyla beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılılarda Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından bazı oyuncuların forma rekabetindeki konumunun değişmesi bekleniyor.

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Yönetimin de destek verdiği Okan Buruk'un, milli aranın ardından daha geniş bir rotasyon uygulayacağı ifade edildi.

HERKES HAZIR TUTULACAK

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi oyunculara performanslarındaki düşüşe rağmen forma vermeye devam eden Buruk'un, milli ara sonrasında bu yaklaşımını değiştireceği öne sürüldü.

Transfer döneminde kadroya katılan ve şu ana kadar daha sınırlı süre alan Batrakov ile Leao'nun da daha fazla değerlendirilmesi bekleniyor. Teknik heyetin, kadrodaki tüm oyuncuların hazır durumda olmasını hedeflediği belirtildi.

Taraftarların da forma şansı vermesini istediği İlkay Gündoğan'ın oyun aklı ve tecrübesinden daha fazla yararlanılması planlanıyor.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir fikstüre girecek Galatasaray'da Buruk'un rotasyonu genişletmesi bekleniyor.

ORTA SAHADA REKABET ARTACAK

Sarı-kırmızılı takımda en yoğun forma rekabetinin orta sahada yaşanması bekleniyor. Torreira'nın yanında görev yapacak oyuncunun, milli ara sonrasında ortaya koyacağı performans doğrultusunda belirlenmesi planlanıyor.

Orta sahadaki forma yarışının yanı sıra hücum hattında da alternatiflerin daha fazla değerlendirilmesiyle birlikte Galatasaray'da kadro içi rekabetin artması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk Barış Alper Yılmaz
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