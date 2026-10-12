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Halk TV Spor Abdülkerim Durmaz Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

Abdüülkerim Durmaz, Galatasaray - Barcelona maçına dair konuştu. Durmaz skor tahmininde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Barcelona maçının sonucunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray sahasında Barcelona ile karşılaşacak. 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

"BARCELONA KAZANIR"

Dev mücadele öncesi Beyaz futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Konuk ekibin galip geleceğini söyleyen Abdülkerim Durmaz skor için ise '1-0 ya da 2-1' dedi.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

İstanbul'a doğru yola çıkan Barcelona'da 4 isim kadroya alınmadı. İspanyol devi, Rapinha, Roony Bardghji, Frenkie de Jong ve Andreas Christensen'i dahil etmedi.

FEYENOORD'U FARKLI GEÇTİLER

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti. Temsilcimiz ise Sporting'e 3-1 kaybetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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