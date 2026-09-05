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Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz, sarı-lacivertlilerin mücadelen 2-1'lik skorla üstün ayrılacağını öne sürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu

Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

TFF'nin kararıyla dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR koltuğunda ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oturacak.

"FENERBAHÇE 2-1 KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Durmaz, sarı-lacivertlilerin sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılacağını ifade etti.

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu - Resim : 1

AYNI PUANDALAR

Ligin ilk 3 haftasında her iki takım da 6 puan toplarken Beşiktaş averaj farkıyla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise hemen 1 basamak aşağıda yer alıyor.

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti Beşiktaş ise Çorum FK'yı 6-2'lik skorla devirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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