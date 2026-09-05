Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz, sarı-lacivertlilerin mücadelen 2-1'lik skorla üstün ayrılacağını öne sürdü.
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Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK
TFF'nin kararıyla dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR koltuğunda ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oturacak.
"FENERBAHÇE 2-1 KAZANIR"
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Durmaz, sarı-lacivertlilerin sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılacağını ifade etti.
AYNI PUANDALAR
Ligin ilk 3 haftasında her iki takım da 6 puan toplarken Beşiktaş averaj farkıyla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise hemen 1 basamak aşağıda yer alıyor.
Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti Beşiktaş ise Çorum FK'yı 6-2'lik skorla devirdi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi