A Milli Takım'a Fransa maçı öncesi kötü haber

UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45’te Kocaeli’de Fransa’yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman düz koşu çalışmalarıyla başladı. İstasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

FRANSA MAÇI ÖNCESİ KÖTÜ HABER

Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü’nün yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül de antrenmanda yer almadı.

Öte yandan Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmana çıkamadı. Dün liglerinde maça çıkan oyuncular yenileme çalışmasının ardından sahada yapılan yürüyüşle günü tamamladı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. (DHA)