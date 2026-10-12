A Milli Takım'a çağrılmıştı: Çapraz bağlarında yırtık tespit edildi

Konyaspor'un tecrübeli savunmacısı Adil Demirbağ'dan kötü haber geldi. A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, oyuncunun tedavi sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Adil Demirbağ, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontroller sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmesiyle gündeme geldi. A Milli Takım'a da davet edilen deneyimli futbolcunun tedavi süreci planlanıyor.

KONYASPOR'DAN ADİL DEMİRBAĞ AÇIKLAMASI

Konyaspor, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Adil Demirbağ'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Süper Lig'in 7. haftasında oynadığımız Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Adil Demirbağın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından planlanmakta olup, süreçle ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

A MİLLİ TAKIM'A DAVET EDİLMİŞTİ

Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, son dönemdeki performansıyla A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmıştı. Ancak Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası gelen bu haber, deneyimli savunmacının durumunu gündeme taşıdı.

Demirbağ'ın sahalara ne zaman döneceği ise tedavi sürecinde yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.