A Milli Takım için 6 teknik direktör adayı! Bir isim ön planda

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen isimler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun yeni teknik adam tercihi merak edilirken, 6 aday arasında bir ismin diğerlerine göre daha fazla öne çıktığı iddia edildi.

A MİLLİ TAKIM İÇİN 6 ADAY

A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için yerli ve yabancı isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Arda Turan, Şenol Güneş ve Fatih Tekke yerli adaylar arasında gösterilirken, Julian Nagelsmann, Didier Deschamps ve Vitor Pereira da adı geçen yabancı teknik adamlar arasında bulunuyor.

Teknik direktörlük koltuğu için hangi ismin tercih edileceği futbol kamuoyunda merak konusu olurken, adayların kariyerleri ve mevcut görevleri de dikkat çekiyor.

ARDA TURAN İSMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı gündeme gelen isimlerden biri oldu. Genç teknik adamın kulüp kariyerindeki ilerleyişi, milli takımın başına geçebileceği yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

Ancak Arda Turan'ın göreve getirileceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Teknik direktörlük konusunda nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonunun değerlendirmelerinin ardından netleşmesi bekleniyor.

GÖZLER TFF'NİN VERECEĞİ KARARDA

Milli takımda yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Gündemdeki isimler arasında yapılacak değerlendirmeler ve olası görüşmeler, sürecin şekillenmesinde etkili olacak.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörüne ilişkin resmî açıklama beklenirken, adaylarla ilgili iddiaların kesinleşmiş bir karar olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.