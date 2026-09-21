9 dakikada bir gol yedi: Hocası 'Onu korumak istedim' dedi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ilk yarı 5, ikinci yarı ise 3 gol atarken devre arasında Eyüpspor'da sürpriz bir değişiklik yaşandı. Teknik direktör Özhan Pulat, kaleci Horatiu Moldovan'ı oyundan alarak Emre Bilgin'i dahil etti.

"KORUMAK ADINA BU DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özhan Pulat kararı Horatiu Moratan'ı korumak adına aldığını dile getirdi.

Pulat açıklamasında "Moldovan çok fedakarlıklarla buraya geldi ama demoralize oldu. Mental olarak artık onu sahada tutmak ona da zarar verebilirdi. Moldovan’ı korumak adına bu değişikliği yaptık" diye konuştu.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Deneyimli teknik adam ayrıca Fenerbahçe maçının ardından istifa etti. Eyüpspor yaptığı açıklamayla istifanın kabul edildiğini duyurdu.