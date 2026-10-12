78 ülkeden Kapadokya'ya akın akın gelecekler

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışlarında 78 ülkeden 2 bin 954 sporcu mücadele edecek.

4 AYRI PARKURDA TER DÖKECEKLER

Argeus Travel & Events tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla düzenlenecek yarışlarda sporcular, 119, 63, 38 ve 14 kilometrelik 4 ayrı parkurda ter dökecek.

TARİHİ ROTALARDA 13. KEZ KOŞULACAK

Salomon'un isim sponsorluğunda bu yıl 13'üncü kez düzenlenecek yarışlar, Kapadokya'nın peribacalarıyla kaplı vadileri ve tarihi rotalarında yapılacak.

"KATILIM DİĞER YILLARA GÖRE ÇOK İYİ"

Argeus Travel & Events'in kurucu ortağı, etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, gazetecilere, ilki 180 sporcunun katılımıyla düzenlenen etkinliğe ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Etkinliğin, ultra trail sporcularının yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden outdoor tutkunlarını da buluşturacağını belirten Güney, "Bu yıl katılım diğer yıllara göre çok iyi, rekor düzeyde olacak, 3000'e yakın katılımcı gelecek. Yarışın parkurları aynı, rekorlardan dolayı parkurları değiştirmiyoruz. Yıllar geçtikçe yarış hem güçleniyor hem popülerleşiyor." dedi.

"78 ÜLKEDEN GELECEKLER"

Güney, yarışın Kapadokya'nın spor turizmi alanında da tanınmasına katkı sağladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

Bu yıl Birleşmiş Milletlerin (BM) verdiği bir ödülü aldık. BM'nin dahi böyle bir yarışı takip edip ödüle layık görmesi bizim için gurur verici. Bütün partnerler, bir yıl boyunca bu organizasyon için çalışıp sonunda da gelen misafirlere, koşuculara unutamayacakları bir anı yaşatacaklar. Hazırlıklarımız tamamlandı. Bu yıl katılımcı sayımız kayıt kapanış tarihinde 2 bin 954 oldu. 78 ülkeden katılımcılar gelecek. Hem ülke sayısı hem yabancı katılımcının ağırlığı hem de organizasyon limitimiz olan 3 bine yaklaşmış olmamız bizim için gurur verici bir tablo. Bölgenin turizm dinamiklerini de göz önünde bulundurarak katılım sayısında 3 bini geçirmemeye çalışıyoruz. Yoksa organizasyonun yapısının değişmesi ve daha fazla güne yayılması gerekiyor. Bir de Kapadokya'nın kendi turizm potansiyeli var. Bütün bunları göz önünde alarak limit koymuştuk, ona da eriştik.