Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 7-1'lik hezimet sonrası gönderilen teknik direktörün yerine geldi: Yarım kalan işi bitirecek

7-1'lik hezimet sonrası gönderilen teknik direktörün yerine geldi: Yarım kalan işi bitirecek

Balıkesirspor'un Eskişehirspor'a 7-1 yenildiği maç sonrası görevinden alınan Polat Çetin'in yerine getirilen Cem Kaçvak, yarım kanal işini bitirecek.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
7-1'lik hezimet sonrası gönderilen teknik direktörün yerine geldi: Yarım kalan işi bitirecek

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un 7-1'lik Eskişehirspor yenilgisi sonrası Polat Çetin'le yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine yeniden getirdiği Cem Kavçak kulüpte geçen sezon yarım kalan işini tamamlayacak.

ÖNEMLİ OYUNCULAR GİDİNCE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Geçen sezon ilk yarıda Balıkesirspor'u Play-Off hattına taşıyan Kavçak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında futbolcuların ceza alması ve devre arasında da önemli oyuncuların gitmesi sonrasında görevinden ayrıldı.

Van Dijk Galatasaray'da soğuk duş etkisi yarattıVan Dijk Galatasaray'da soğuk duş etkisi yarattı

Tecrübeli teknik adam aynı ligde 1. Grup'ta 6. sırada devraldığı Çorluspor 1947'yi şampiyonluk yarışına ortak edip normal sezonu İnegöl Kafkasspor'un 1 puan gerisinde ikinci tamamladı.

BALIKESİRSPOR'U ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN UĞRAŞACAK

Cem Kavçak, şampiyonluk kaçsa da Çorluspor'u önce Play-Off finaline, ardından finalde Malatya Yeşilyurtspor'u mağlup ederek 2'nci Lig'e taşıdı. Balıkesirspor'a bu sezon geri dönen 48 yaşındaki Kavçak grupta ilk 3 maçı kazandıktan sonra ilk yenilgisini Eskişehir'de alan takımını şampiyon yapmaya çalışacak. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir TFF 3. Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro