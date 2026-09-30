7-1'lik hezimet sonrası gönderilen teknik direktörün yerine geldi: Yarım kalan işi bitirecek
Balıkesirspor'un Eskişehirspor'a 7-1 yenildiği maç sonrası görevinden alınan Polat Çetin'in yerine getirilen Cem Kaçvak, yarım kanal işini bitirecek.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un 7-1'lik Eskişehirspor yenilgisi sonrası Polat Çetin'le yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine yeniden getirdiği Cem Kavçak kulüpte geçen sezon yarım kalan işini tamamlayacak.
ÖNEMLİ OYUNCULAR GİDİNCE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI
Geçen sezon ilk yarıda Balıkesirspor'u Play-Off hattına taşıyan Kavçak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında futbolcuların ceza alması ve devre arasında da önemli oyuncuların gitmesi sonrasında görevinden ayrıldı.
Tecrübeli teknik adam aynı ligde 1. Grup'ta 6. sırada devraldığı Çorluspor 1947'yi şampiyonluk yarışına ortak edip normal sezonu İnegöl Kafkasspor'un 1 puan gerisinde ikinci tamamladı.
BALIKESİRSPOR'U ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN UĞRAŞACAK
Cem Kavçak, şampiyonluk kaçsa da Çorluspor'u önce Play-Off finaline, ardından finalde Malatya Yeşilyurtspor'u mağlup ederek 2'nci Lig'e taşıdı. Balıkesirspor'a bu sezon geri dönen 48 yaşındaki Kavçak grupta ilk 3 maçı kazandıktan sonra ilk yenilgisini Eskişehir'de alan takımını şampiyon yapmaya çalışacak. (DHA)