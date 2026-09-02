5 haftada 5 mağlubiyet aldı ligin dibine demir attı: "Ne istifası" dedi

TFF 1. Lig takımı Boluspor, sezona çok kötü irdi. 5 haftada 5 mağlubiyet aldı, ligin dibine demir attı. ABD'li hocası "İstifayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ne istifası" karşılığını verdi.

Boluspor sahasında Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Kırmızı beyazlı takım ilk 4 haftayı da yenilerek kapatmıştı.

"BASİT POZİSYONLARDAN GOL YEDİK"



Boluspor'un ABD'li teknik direktörü Daniel Farrar, karşılaşma içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ancak çok basit pozisyonlardan gol yediklerini ileri sürdü.

Keçiörengücü'nü iyi analiz ederek karşılaşmaya hazırlandıklarını aktaran Farrar, "Bence oldukça kaliteli oyunculara sahipler. Ceza sahasındaki hakimiyeti, bire biri kaybettik. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini sergilemeye çalıştılar. Takım olarak 3 gün içinde tekrar maçımız var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sonraki oyun için de her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Bir gazetecinin alınan mağlubiyetler karşısında istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Farrar, "Ne istifası! Hayır. Şu an düşünmüyorum. Kulübün durumu malum. Ben kendi işime ve çalışmama güveniyorum. Bu yüzden kendi işim ve çalışmam hakkında herhangi bir soru işaretim yok. Biz her hafta elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz" yanıtını verdi.