48. İstanbul Maratonu’nda eğitim için koşacaklar

İstanbul’u iki kıta arasında buluşturan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım’da binlerce koşucuyu spor ve iyilik etrafında bir araya getirecek.

İSTANBUL MARATONU'NDA BAĞIŞ KAMPANYASI

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz 1.000’i aşkın başarılı çocuğa tam burslu ve yatılı nitelikli eğitim olanağı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, 1 Kasım’da gerçekleşecek 48. İstanbul Maratonu’nda bir kez daha bağış kampanyası yürütecek.

Darüşşafaka, “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız!” kampanyasıyla, eğitime destek vermek isteyen kurumları ve gönüllüleri, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” için bir araya getirecek.

Koşucular, Darüşşafaka ile birlikte maratona katılarak bağış kampanyaları oluşturabilecek ve attıkları her adımı “Eğitimde Fırsat Eşitliği” için atabilecek.

HER ADIN EĞİTİME DESTEK OLACAK

Darüşşafaka için koşacak bireysel ve kurumsal katılımcılar, maraton süresince kendi bağış kampanyalarını oluşturarak çevrelerini de bu iyilik hareketine dâhil edebilecek. Böylece maratonda atılan her adım, Darüşşafaka öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek olacak.

Darüşşafaka için koşmak isteyen katılımcılar, İyilik Peşinde Koş platformunda profil oluşturduktan sonra “Darüşşafaka - Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız!” kampanyasını seçerek Darüşşafaka koşucusu olabilecek.

Maratona kayıt yaptıran kurumsal ve bireysel koşucular, 5 Ekim itibarıyla bağış kampanyalarını oluşturabilecek; 19 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Darüşşafaka öğrencilerinin eğitimine destek olmak amacıyla bağış toplayabilecek.

HALK KOŞUSUNDA DA DARÜŞŞAFAKA İÇİN ADIM ATILACAK

42K, 15.5K ve kurumsal koşu kategorileriyle beraber halk koşusu kategorisine katılanlar da bağış kampanyalarını oluşturarak maratondaki adımlarını Darüşşafaka öğrencilerinin eğitimi için atabilecek.

Darüşşafaka Cemiyeti, 48. İstanbul Maratonu’nda bireysel ve kurumsal tüm gönüllüleri “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız!” diyerek eğitimde fırsat eşitliği için aynı iyilik hareketinin parçası olmaya çağırıyor.