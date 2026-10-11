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Halk TV Spor 41 yaşındaki Ronaldo ocak ayında Türkiye'ye: Takımını da açıkladı

41 yaşındaki Ronaldo ocak ayında Türkiye'ye: Takımını da açıkladı

41 yaşındaki ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ocak ayındaki ara transferde Türkiye'ye gelebileceği ileri sürüldü. Takımını da açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
41 yaşındaki Ronaldo ocak ayında Türkiye'ye: Takımını da açıkladı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun ocak ayındaki ara transferde Türkiye'ye gelebileceği ileri sürüldü. Takımını da açıkladı.

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Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen futbola devam ederken, Portekiz Milli Takımı'ndan ise teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılmıştı.

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Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Neo Spor Youtube kanalında Cristiano Ronaldo'nun ara transfer döneminde Türkiye'ye gelebileceğini ileri sürdü. Çelikler, gelebileceği takımları da açıkladı.
Ronaldo'nun Türkiye'deki her takımda ilk 11 oynayacağını iddia eden Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı:
"Cristiano Ronaldo devre arasında Türkiye'ye gelebilir. Alırsa Galatasaray ya da Trabzonspor alabilir. Tüm takımlarda direkt ilk 11 oynar. Diyelim Galatasaray aldı Ronaldo'yu... Leao hemen oturur, 'Buyur abi, buyur baba' der. Italiano da ister Ronaldo'yu, istemeyeni gönderirsin."
Kariyerinde 1086 resmi maça çıkan Ronaldo, 818 gol attı. Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda ise 234 maçta fileleri 146 kez havalandırdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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