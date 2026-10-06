Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Milli Takım'da yaşananları tek tek anlattı

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"30 DAKİKA OYNAYACAĞIMI SÖYLEDİ"

"Norveç maçının oynanacağı gün öğle yemeği sırasında teknik direktörün yardımcılarından biri, takımın yemek yediği masaya geldi ve teknik direktörün benimle konuşmak istediğini söyledi. Büyük bir şaşkınlıkla, teknik direktör bana 30 dakika oynayabilecek durumda olup olmadığımı sordu. Ben tamamen fiziksel toparlanma sürecime odaklanmıştım. Her zamanki gibi takım arkadaşlarımla birlikteydim ve o gün oynamayacağımı düşünüyordum. Bununla ilgili hiçbir problemim yoktu.

Bu talep, fiziksel toparlanma ve antrenman planımın dışındaydı. Çünkü yalnızca ayın 4'ünde Dragao'daki maçta oynayacaktım. Buna rağmen elbette oynayabileceğimi söyledim. Bunun üzerine bana hazır olmamı, 30 dakika oynayacağımı söyledi. Sonrasını herkes biliyor. Devre arasından itibaren ısındım, dakikaların geçişini izledim ama oyuna çağrılmadım. Teknik direktör bana verdiği sözü tutmamıştı."