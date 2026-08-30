3 maçta 0 puanla ligin dibine indi "Sorumluluk bende" dedi

Konyaspor, kendi sahasında Kocaelispor'a 2-1 yenildi, 3 maçta 0 puanla ligin dibine indi. Teknik direktör İlhan Palut, "Sorumluluk bende" dedi.

Palut, maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bazen planlar yapıyorsunuz ve daha ikinci yarının birinci dakikasında bu plan negatife dönebiliyor. Futbol böyle bir oyun. 10 kişi kaldıktan sonra aslında 10 dakikalık bölümü iyi götürdük. Hemen beşli defansa dönüp gömülmek istemedim. Baniya'yı oyuna alıp beşli savunmaya dönmek istediğimiz anda oyuncu değişikliği gerçekleşemedi ve tam da oradan golü yedik."

"SORUMLULUK BENDE"

Yedikleri ilk golden sonra 1 puanı korumak istediklerini ancak kalelerinde ikinci golü gördüklerini vurgulayan Palut, eksik kalmanın getirdiği yorgunlukla skoru çevirecek dinamizmi sahada gösteremediklerini söyledi.

Palut, şöyle devam etti:

"Bizim için rahat giden ve galibiyeti işaret eden bir karşılaşmayı berabere bile bitiremedik. Lige gayet kötü başladık. Tabii ki sorumluluk bende. Bu durumu pozitife çevirmek için var gücümle çalışacağım. Elimden gelen her şeyi yaparak bu kötü başlangıcı ilk önce nötre, sonra pozitife çevirmeye çalışacağım."