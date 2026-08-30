Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yendi. Hayrettin Albayrak, Kocaelispor'un Konyaspor'u nasıl yendiğini açıkladı. Rakip oyuncuya teşekkür etti.

Maçta Konyasporlu Enis Bardhi, 47. dakikada kırmızı kart gördü.

Gazeteci Hayrettin Albayrak, Özgür Kocaeli'deki yazısında Kocaelispor'un nasıl kazandığını açıklarken, rakip takımın oyuncusuna teşekkür etti.

Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

Maça beklendiği gibi ev sahibi istekli ve atak başladı. Ancak ilk 15 dakikada kayda değer bir pozisyonları olmadı. 20’de Melih’in şutu direğin dibinden dışarı çıktı. İlk 20 dakikayı sıfır şut ve sıfır gol beklentisiyle geçirdik.

İlk atağımız 24’te geldi. Serbest vuruşta arka direkte kendini unutturan Haidara’nın vuruşunu son anda kaleci çıkardı. Ancak gol olsa bile iptal edilecekti; zira öncesinde faul vardı.

İlk yarım saat geçilirken topla oynama oranları 67’ye 33’tü. İlk kornerimizi 32’de bulduk. 36’da Show’un akıl dolu pasında Sousa topu kontrol edebilse golü atması kaçınılmazdı.

İlk yarıyı golsüz bitirsek iyi olur derken golü yedik. 39’da sağdan geldiler. Yapılan ortada arka direkte Gonçalves aslında iyi vuramadı ama top bizim Zoukrou’ya çarpıp kalecimizi şaşırttı ve ağlara gitti.

Pozisyonun en başında Baku’ya faul vardı. Bizimkiler itiraz etti ama VAR’dan ses çıkmayınca gol geçerli sayıldı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

Bu yarıda, Amed Sportif maçının ikinci yarısındaki gibi topu rakibe bırakıp oyunu kendi sahamızda kabul ettik. Amaç kontraya çıkıp gol bulmaktı ama üçüncü bölgede hiç çoğalamadık. Konya takımı çok istekliydi.

EKMEĞİMİZE YAĞ SÜRDÜ!

İkinci yarıya Susoho’nun yerine Uğur’u alarak başladık. Rakipte de Enis Bardhi oyuna girdi.

Bu ikilinin birkaç dakika sonraki buluşmasında kırmızı kart çıktı. Enis Bardhi, çabuk oynayan Uğur’un ayağına basınca oyundan atıldı. Temsilcimiz, kalan uzun süre için bir kişi fazla oynamak gibi büyük bir avantaj yakaladı.

Kenar yönetim, ilk 1 saat dolarken yeni golcü Aye hamlesini yaptı. Zoukrou kenara alındı. Uğur sağ beke, Agyei sağ açığa, Anfi stopere geçti.

Beş dakika sonra Baku yerini Metehan’a bıraktı. Selçuk Hoca, gol için hamle üstüne hamle yaptı.

Rakip eksik kalınca oyunun şekli tersine döndü. Top bizdeydi, Konya savunmaya çekildi.

Beklediğimiz gol 72’de geldi. Maçın iyilerinden Sousa arka direğe kesti, ileri çıkan Haidara kafayla topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi.

Son dakikalarda rakip iyice yoruldu. 84’te Aye ile gole çok yaklaştık ancak kaleci izin vermedi.

İki dakika sonra sahneye Metehan çıktı ve skoru 2-1 yaptı.

Kalan kısa sürede başka gol olmadı.

Özetlersek, ilk yarıda takımı tanıyamadık. İkinci yarının başında 10 kişi kalan rakip karşısında kontrolü aldık ve geri döndük.

Sıkıntılı devam eden maçta Konyaspor etli ekmeğimize yağ sürdü diyebiliriz. Enis Bardhi’ye teşekkür edebiliriz!

Haidara, Show ve Sousa takımımızın öne çıkan isimleriydi. Konya’da aynısından bir daha yaptık. Geçen sezonki gibi kazandık. 3’te 2 gibi flaş bir başlangıç yaptık.