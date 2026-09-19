3-0 yenildikleri maçtan sonra "İyi şeyler yaptık ama" dedi!

Takımı 3-0 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı, karşılaşmadan sonra "İyi şeyler yaptık ama daha iyi bir sonuç için yeterince uzun süre mücadele edemedik" dedi.

İngiltere Premier Lig'deki Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Brenford'a 3-0 yenildi.

Şubat ayından bu yana sahasında kaybetmeyen Brentford, derbiyi 3-0 kazanarak maç fazlasıyla ligde üçüncü sıraya yükseldi.

Arsenal'ın ardından Brentford deplasmanından da puansız dönen Chelsea, bu sezon iki mağlubiyetini de Londra takımlarına karşı yaşadı.

3-0 YENİLDİ "İYİ ŞEYLER YAPTIK AMA" DEDİ

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Brentford karşısında ikinci yarıda istikrarı ve rekabetçi zihniyetlerini kaybettiklerini söyledi. Alonso "İyi şeyler yaptık ama daha iyi bir sonuç için yeterince uzun süre mücadele edemedik" dedi.

İspanyol teknik adam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"Küçük detaylar belirleyicidir. İkinci yarıda ihtiyacımız olan istikrarı ve rekabetçi zihniyeti kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bu tarz maçlarda rakibe avantaj vermemeniz gerekir. Bu, 95 dakikalık bir süreç ve biz, sezonun ilk birkaç maçında o seviyeyi koruyamadık. Bu, daha iyi yapmamız gereken bir şey.

Rekabetçi bir Premier Lig'de işimizin zor olacağını zaten biliyorduk. Yeni bir şey değil. Sadece duran toplarda değil; savunmada, ikili mücadelelerde, geriden oyunu kurmada ve maçı kontrol etmede kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İlk golü yeseniz bile hala oyunun içindesinizdir. Ancak saha içi düzeninizi kaybettiğinizde kontrolü yitirirsiniz. Dolayısıyla oyunu anlayabilmek, sonuna kadar mücadele etmek için ne gerektiğini bilmek, bu bir süreç."

Alonso, 87. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Mahdi Nicoll-Jazuli'yle ilgili soruya, "Harika bir enerjiye sahip olan Nicoll-Jazuli'yi oyuna soktuk, çünkü o an orta sahada sayıca eksiktik. Diğer genç oyuncular Geovany Quenda ve Estevao. Çünkü iyi antrenman yapıyorlar. Kadronun parçası olan herkes oynayabilir. Öncesinde 75 dakika boyunca tecrübeli bir kadroyla, tecrübeli bir takımla oynuyorduk. İyi şeyler yaptık ama daha iyi bir sonuç için yeterince uzun süre mücadele edemedik" yanıtını verdi.

"HERKESİN KEYİF ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"​​​​​​​

Brentford'un teknik direktörü Keith Andrews ise şöyle konuştu:

"Son maçta Sunderland'e karşı ilk yarıda gerçekten üstün oynadık. Tottenham'a karşı ilk maçta heyecan vericiydik. Bu gece maç içinde farklı özellikler göstermek zorunda kaldık. İçinde bulunduğumuz bu yolculuktan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Gelen takımlar için buranın çok zor bir yer olmasını istiyoruz. Nasıl oynadığımızı sürekli geliştirmeye çalışıyoruz." (AA)