Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 20 yıl sonra katıldığımız turnuvada rakibe 22 farkla kaybettik

20 yıl sonra katıldığımız turnuvada rakibe 22 farkla kaybettik

20 yıl sonra katıldığımız 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 45-23 kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
20 yıl sonra katıldığımız turnuvada rakibe 22 farkla kaybettik

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında güçlü rakibi Almanya'ya 45-23 mağlup oldu.

20 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyondaki grup etabının son maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Almanya, etkili hücum performansıyla farkı açtı ve ilk yarıyı 22-10 önde tamamladı.

Galatasaray açıkladı: Yeni sözleşmeye imzayı attıGalatasaray açıkladı: Yeni sözleşmeye imzayı attı

22 FARKLA MAĞLUP OLDUK

İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Alman ekibi, tempoyu düşürmeyerek skor avantajını korudu. Mücadele boyunca rakibine karşı direnç göstermeye çalışan ay-yıldızlı ekip ise istediği geri dönüşü gerçekleştiremedi ve parkeden 45-23'lük mağlubiyetle ayrıldı.

SIRALAMA TURUNDAN DEVAM EDECEĞİZ

Bu sonucun ardından grup aşamasını tamamlayan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki yoluna sıralama turunda devam edecek. Ay-yıldızlılar, Grup 1'de ilk olarak 3 Ağustos Pazartesi günü İsveç ile karşılaşacak.

Milliler, gruptaki ikinci maçında ise 4 Ağustos Salı günü Kuzey Makedonya ile mücadele ederek organizasyondaki sıralamasını belirlemeye çalışacak. 20 yıl sonra Avrupa Şampiyonası sahnesine çıkan genç milliler, kalan karşılaşmalarda daha iyi sonuçlar alarak turnuvayı olumlu bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Türkiye Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro