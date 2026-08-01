20 yıl sonra katıldığımız turnuvada rakibe 22 farkla kaybettik

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında güçlü rakibi Almanya'ya 45-23 mağlup oldu.

20 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyondaki grup etabının son maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Almanya, etkili hücum performansıyla farkı açtı ve ilk yarıyı 22-10 önde tamamladı.

22 FARKLA MAĞLUP OLDUK

İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Alman ekibi, tempoyu düşürmeyerek skor avantajını korudu. Mücadele boyunca rakibine karşı direnç göstermeye çalışan ay-yıldızlı ekip ise istediği geri dönüşü gerçekleştiremedi ve parkeden 45-23'lük mağlubiyetle ayrıldı.

SIRALAMA TURUNDAN DEVAM EDECEĞİZ

Bu sonucun ardından grup aşamasını tamamlayan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki yoluna sıralama turunda devam edecek. Ay-yıldızlılar, Grup 1'de ilk olarak 3 Ağustos Pazartesi günü İsveç ile karşılaşacak.

Milliler, gruptaki ikinci maçında ise 4 Ağustos Salı günü Kuzey Makedonya ile mücadele ederek organizasyondaki sıralamasını belirlemeye çalışacak. 20 yıl sonra Avrupa Şampiyonası sahnesine çıkan genç milliler, kalan karşılaşmalarda daha iyi sonuçlar alarak turnuvayı olumlu bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.