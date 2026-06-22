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Halk TV Spor 125 milyon euro havada kaldı: Kimse beklemiyordu

125 milyon euro havada kaldı: Kimse beklemiyordu

Galatasaray'a Osimhen için 125 milyon euroluk rekor teklif geldi. Sarı - Kırmızılı yönetim bu rakamı yetersiz buldu: kapının açılması için şart 150 milyon euro.

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125 milyon euro havada kaldı: Kimse beklemiyordu

Victor Osimhen için Avrupa'dan gelen baskı durmuyor. Galatasaray'a adı açıklanmayan bir kulüpten Nijeryalı forvet için 125 milyon euroluk teklif iletildi. Avrupa basınında Osimhen'i takip ettiği yazılan Real Madrid, Chelsea, PSG, Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih'ten birinin bu devasa teklifin arkasında olduğu değerlendiriliyor.

GALATASARAY'IN FİYATI: 150 MİLYON EURO

Sarı - Kırmızılı yönetim 125 milyon euroyu masaya bile yatırmadı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray, 150 milyon euro veya üzerinde bir teklif gelmesi halinde talip olan kulüple görüşmeye oturmayı değerlendiriyor. Bu rakamın altındaki her teklif şimdilik kapıda kalıyor.

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74 MAÇTA 59 GOL

Osimhen'in sarı-kırmızılı formayla oluşturduğu istatistikler, bu yüksek fiyatın neden konuşulduğunu açıkça ortaya koyuyor. İki sezondur Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız, 74 maçta 59 gol ve 16 asistlik devasa bir etki bıraktı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Victor Osimhen Galatasaray
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