Halk TV Spor 12 numara kayboldu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde 3 oyuncuyla yollarını resmi olarak ayıran Göztepe'de tecrübeli takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın kariyeriyle ilgili kararı bekleniyor.

Göztepe'de İsmail Köybaşı belirsizliği yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte 4 sezondur forma giyen 37 yaşındaki futbolcunun faal olarak oynamaya devam edip etmeyeceği belirsiz. Göztepe'ye 2022'de imza atarken futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe de kulüpte başlaması planlanan, 4 yıldır başarılı bir performans sergileyen takımda taraftar ve yönetimin de çok sevdiği isimlerin başında gelen emektar yıldızın sözleşmesi sona erdi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Geçen sezon başında 1 yıllığına sözleşme yenileyen 12 numaralı formayı giyen başarılı futbolcu ve kulüp karar aşamasında. Süper Lig'de 18 yıllık kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giyerek 2 şampiyonluk yaşayan, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla ter döken İsmail Köybaşı geçen sezon 10 maçta oynadı.

Ocak ayında sakatlık yaşayan sarı-kırmızılıların kaptanı son haftalarda kadroya girmesine rağmen forma giymedi.

