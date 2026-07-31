Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 112 yıllık kulüp ümitsizliğe sürükleniyor: Keyifler kaçtı

112 yıllık kulüp ümitsizliğe sürükleniyor: Keyifler kaçtı

İzmir'in köklü kulüplerinden 1914 yılında kurulan 112 yıllık Altay'da yaşanan belirsizlik yeni sezon öncesi keyifleri kaçırdı. 3. Lig ekibi Altay'da yaşanan gelişmeler, camiayı ümitsizliğe sürükledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
112 yıllık kulüp ümitsizliğe sürükleniyor: Keyifler kaçtı

3. Lig kulüplerinden Altay'da yeni sezon öncesi yaşanan belirsizlik had safhaya ulaştı. Yıllardır süren transfer yasağı, 1 milyar TL'yi aşan borç yükü, kadronun dağılma noktasına gelmesi ve yeni sezonda yine FIFA'dan puan silme cezası alma riski bulunan İzmir temsilcisinde yatırımcı arayışından sonuç alamayan başkan Sinan Kanlı görevi bırakma kararı alırken, yönetime talip çıkmaması camiayı ümitsizliğe sürükledi.

Ligin başlamısına az bir süre kala siyah-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarına başlayamaması keyifleri iyice kaçırdı.

Fenerbahçe Sturm Graz maçının hakemi belli olduFenerbahçe Sturm Graz maçının hakemi belli oldu

KAYYUM İHTİMALİ BULUNUYOR

Finans ve teknoloji sektörlerinde hizmet veren İstanbul merkezli bir holdingin desteğini alarak yönetim oluşturmaya çalışan Altay Çalışma Grubu'ndan olumsuz bir haber gelmesi halinde Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın mahkemeye başvurarak kulübe kayyum atanmasını istemesi bekleniyor.

Öte yandan geçen yaz döneminde yatırımcı olarak kısa bir süre kulüpte söz sahibi olan Vahdettin Heyal, yönetime tekrar talip olduklarını açıkladı. O dönem Heyal'in desteğiyle göreve gelen Eski Başkan Yüksel Gürüz imza kampanyası ile görevi bırakmak durumunda kalmış, daha sonra üyelikten de çıkarılmıştı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Altay TFF 3. Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro