Fenerbahçe Sturm Graz maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynayacağı ilk karşılaşmayı yönetecek hakem ekibi belli oldu.

MAÇIN HAKEMİ CHRIS KAVANAGH

UEFA'nın yaptığı resmi açıklamaya göre kritik mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak.

5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını yine İngiliz hakemler Ian Hussin ile Neil Davies üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Robert Jones görev yapacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Stuart Attwell yer alırken, Yardımcı VAR (AVAR) görevini Peter Bankes üstlenecek.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselme yolunda büyük önem taşıyan ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular hazırlıklarını sürdürürken, karşılaşmanın hakem kadrosunun da netleşmesiyle birlikte geri sayım başladı.

RÖVANŞ MAÇININ DA HAKEMİ AÇIKLANDI

Öte yandan UEFA, iki takım arasında 11 Ağustos Salı günü oynanacak rövanş mücadelesinin hakemini de daha önce açıklamıştı. Buna göre rövanş karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. İki maç sonunda turu geçen ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselerek grup aşamasına kalma yolunda son engeli aşmaya çalışacak.