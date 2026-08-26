100 milyon euroluk dev transfer açıklandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Lille'den 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'nin transferini gerçekleştirdi.

LILLE'DEN MANCHESTER CITY'E

Kulüpten yapılan açıklamada, "Faslı milli futbolcu Ayyoub Bouaddi ile uluslararası transfer onayı şartıyla 5 yıllık sözleşme imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransız ekibi Lille'den transfer oldu ve bu anlaşma onu 2031 yılına kadar Etihad Stadı'nda tutacak." bilgisi verildi.

100 MİLYON EURO ÖDENDİ

İngiliz medyasına göre Manchester City, Bouaddi'yi Lille'den 86 milyon sterline (100 milyon euro) varan bir bonservis ücretiyle transfer etti.

Orta saha oyuncusu, geçen sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 30 maça çıktı.

Fas Milli Takımı'nda geçen mayıs ayında ilk maçına çıkan Bouaddi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giydi ve Fas'ın çeyrek finale yükseldiği altı maçın beşinde ilk 11'de yer aldı.

Manchester City; Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reinders'ın takımdan ayrılmasının ardından Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'yi transfer ederek orta sahasını yeniden yapılandırıyor.

Bouaddi, Elliot Anderson'ın Nottingham Forest'tan 116 milyon sterline varan bir anlaşmayla Manchester City'ye transfer olmasının ardından kulübün yaz transfer dönemindeki ikinci büyük orta saha transferi oldu.​​​​​​​ (AA)