Galatasaray'a sürpriz transfer: Fenerbahçe şartını öne sürdüler

Galatasaray'da transfer çalışmalarında sürpriz bir isim gündeme geldi. Ama Fenerbahçe şartını öne sürdüler.

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi öncesi takımı güçlendirmeye çalışırken, menajer Gardi'den bir öneri geldiği ortaya çıktı.

343 Digital Youtube kanalında konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, menajer Gardi'nin sarı kırmızılı yöneticilere Belçikalı sol kanat oyuncusu 21 yaşındaki Malick Fofana'yı önerdiğini söyledi.

Küçük, "Gardi’nin Galatasaray’a sunduğu isimlerden biri, Lyon’un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Malick Fofana" dedi.

FENERBAHÇE ŞARTINI ÖNE SÜRDÜLER

Ancak oyuncunun kulübü Olimpik Lyon'un Fenerbahçe şartını öne sürdüğü de belirtildi.

Olimpik Lyon, Şampiyonlar Ligi play off rövanş maçında bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ali Naci Küçük, "Lyon, bu futbolcunun bonservisi için 40 milyon euro istiyor. Özellikle 'Fenerbahçe maçından sonra daha rahat konuşabiliriz.' mesajını Gardi aracılığıyla göndermişler" ifadelerini kullandı.



Lyon'da 4. sezonunu geçiren Fofana, geçen sezon 16, önceki sezon 41 maçta forma giydi.