Yeniden Refah Mekke İttifakı tezkeresine 'hayır' diyecek! "Trump'ın memnuiyeti son derece manidar"

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekin, 7 Ağustos 2026’da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandığını belirttiği anlaşmanın Türkiye’nin bölgesel çatışmalardaki konumunu etkileyebileceğini ileri sürdü.

Anlaşmanın Müslüman ülkeler arasında mezhep ayrışmasını tetiklemeye yönelik olduğunu iddia eden Bekin, düzenlemeyi “Siyonist bir hamle” olarak nitelendirdi. Bu değerlendirmelerini kendi görüşü olarak dile getiren Bekin, anlaşmanın Türkiye’yi Orta Doğu’daki çatışmaların içine çekebileceğini savundu.

TRUMP’IN AÇIKLAMASINI “MANİDAR” BULDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın anlaşmayı imzalamalarından duyduğu memnuniyeti ifade etmesinin son derece manidar olduğunu belirten Bekin, anlaşmanın resmen yürürlüğe girebilmesi için kısa süre içerisinde Meclis onayına sunulması gerektiğini vurguladı.

Doğan Bekin, anlaşmanın Türkiye'yi Orta Doğu'daki ateşin içerisine çekmeye yönelik bir anlaşma olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, 1 Mart 2003 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve reddedilen 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi' ile büyük benzerlik oluşturmaktadır. Hayati öneme sahip olan söz konusu tezkerenin, Yüce Meclis tarafından Türkiye'nin tarafsızlık politikası çerçevesinde ele alınarak reddedilmesi, tarihi bir sorumluluğun gereğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilecek olan bu tasarının sağduyulu şekilde milletvekilleri tarafından reddedileceğini düşünüyoruz. Burada amaç, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak ve genişletilmiş Büyük Orta Doğu projesi için alan genişletmesi yoluna gidebilmektir."