YENİ Parti'den Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Sözcüsünün kendisi hakkında yaptığı açıklamalar sonrası istifasını açıkladı.

Bir anda gündeme oturan bu istifa sonrasında YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'de basın açıklaması sonrasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emir, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasına ve bağımsız kalacağını belirten açıklamasına ilişkin "Sayın Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu, halkçı belediyeciliği ile öne çıkan belediye başkanımızdır. Kendi taktirleridir. Ayrıca bir açıklama yapma gereği duyarsa kendisi yapacaktır." şeklinde konuştu.

MANSUR YAVAŞ'IN İSTİFA SÜRECİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 10 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yavaş'ın görüşmesi sonrasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Son görüşmemizde 'Böyle bir şey olacak, bilginiz olsun.' demişti. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden şüphem olmaz. Ankara'nın menfaatleri için önceden planladığı ve bizim de haberimiz, onayımızla yaptığı bir görüşmedir." dedi.

Bugün CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş’ı bu sözler üzerinden eleştirdi:

“CHP’nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, önündedir. Hiç kimse CHP’den üstün değil. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında, ‘Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim’ diyemez.”

Yavaş, bu sözlere ithafta bulunarak "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım." sözlerine yer verdiği bir açıklama ile CHP'den istifa etti.