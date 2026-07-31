YENİ Parti'den tutuklu belediye başkanları için yürüyüş kararı: Saat verildi

YENİ Parti'den Özgür Çelik, 500 gündür tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan başta olmak üzere tutuklu belediye başkanları ve parti yöneticileri için düzenlenecek yürüyüşe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

SAAT VERİLDİ

Yapılan paylaşımda, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleştirilecek buluşmaya katılım çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Özgür Çelik'in çağrısını yeniden paylaşarak, "Yürüyelim arkadaşlar!" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN YÜRÜYÜŞ ÇAĞRISI

Özgür Çelik sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı çağrıda şu ifadeleri paylaştı:

"Halkın iradesini savunmak için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz.

500 gündür tutsak olan Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan ve tüm yol arkadaşlarımız için yürüyoruz.

Gün:1 Ağustos Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Beylikdüzü Belediyesi"