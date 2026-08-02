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Halk TV Siyaset YENİ Parti'den sahte bağış sitesi uyarısı: Sponsorlu bağlantıya dikkat

YENİ Parti'den sahte bağış sitesi uyarısı: Sponsorlu bağlantıya dikkat

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Google'da "YENİ Parti bağış" aramasında çıkan sponsorlu bağlantının sahte olduğunu belirterek, bağış yapacak yurttaşlara yalnızca partinin resmi bağış sayfasını kullanmaları çağrısında bulundu.

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YENİ Parti'den sahte bağış sitesi uyarısı: Sponsorlu bağlantıya dikkat

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Google aramalarında çıkan sahte bağış sitesi konusunda yurttaşları uyardı. Bulut, bağış yapmadan önce internet adresinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

"GOOGLE'DAKİ SPONSORLU BAĞLANTI SAHTEDİR"

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat! Google’da “YENİ Parti bağış” diye arattığınızda en üstte çıkan sponsorlu bağlantı sahtedir.

Bağış yapmadan önce adresi mutlaka kontrol edin.

YENİ Parti’nin tek resmi bağış sayfası: yeni-parti.org.tr/bagis/"

YENİ Parti'den sahte bağış sitesi uyarısı: Sponsorlu bağlantıya dikkat - Resim : 1

YENİ PARTİ BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

YENİ Parti, 29 Temmuz Çarşamba günü bağış kampanyası başlattığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Parti Genel Başkanı Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde Halk TV canlı yayınında partide para olmadığını ve bağışlara ihtiyaç duyduklarını söylemişti.

Özel, ayrıca açıklamasında "Bütün para butlanda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

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24 SAATTE 113 MİLYON LİRAYI AŞKIN BAĞIŞ TOPLANDI

YENİ Parti'nin çarşamba günü başlattığı bağış kampanyasında ilk 24 saat içerisinde 113 milyon 841 bin 910 TL bağış toplandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
YENİ Parti Özgür Özel Bağış
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