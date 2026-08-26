Yeni Parti’den CHP’deki ihraç kararlarına tepki: Butlanın iptaline yönelik önlem

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda, aralarında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ile eski genel başkan yardımcıları ve Parti Meclisi üyelerinin bulunduğu 49 kişi, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, karara ilişkin açıklamasında, CHP üyeliği devam ederken başka bir siyasi parti için çalışma yürütülmesini disiplin hükümleri kapsamında değerlendirdiklerini belirtti.

Mutlak butlan kararı sonrasında YENİ Parti ile yol yürüyen Zeynel Emre de açıklanan karara tepki gösterdi. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP yönetiminin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, ihraçların zamanlamasına dikkat çekti.

CHP'deki gelişmeleri kurultay davası kapsamında yaşanan hukuki süreçle birlikte değerlendiren Emre, CHP yönetiminin 25 Ağustos'ta Yargıtay'daki temyiz başvurularını geri çektiğini, 49 kişinin disipline sevk edilmesinin ise bunun hemen ardından geldiğini belirtti.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Gemiyi güvenli limana taşıyacağız' diyenlerin, bugün arsız bir korsanlığa girişerek gemiyi kaçırmaya çalıştıkları görülmüştür. Maskeler düşmüş, foyalar ortaya çıkmıştır.

Hatırlayalım: Tarihte görülmemiş bir hukuk skandalıyla, bir sivil darbeyle, ana muhalefet partisinin yönetimine “butlan” kararıyla el konuldu. Ardından, bir günde Yargıtay’a iletilmesi gereken mahkeme kararı, tam iki ay bekletilip, adli tatile bir gün kala gönderilerek Yargıtay’ın denetimden bilerek kaçırıldı.

Şimdi bu hukuksuzluğu sürdürmek için yeni oyunlar oynanıyor. Dün butlan yönetiminin Yargıtay’daki temyiz başvurularını geri çektirmesi, bugün son seçilmiş PM üyelerinin adli tatilin bitmesine üç gün kala ihraç edilmesi bir suç üstü halidir.

Yargıtay’ın tedbiri kaldırması ve butlan yönetimini partiden uzaklaştırması ihtimaline karşı alınmış; ahlaksız ve çıkarcı bir tedbirdir. Varlıklarını bir istinaf kararıyla meşru gösterenler, kararı Yargıtay’ın denetiminden kaçırmaya çalışmaktadır.

Daha dün 'Tedbir var, kurultay yapamıyoruz' diyenler, bugün tekrar görevlerine dönme ihtimalleri olan seçilmiş yöneticileri ihraç ederek, işgal ettikleri makamı tahkim etmeye çalışmaktadır.

Demek ki mesele, partiyi kongreye götürmek-götürememek değilmiş. Mesele koltuğu bırakmamakmış. İddiaları emaneti korumak ama niyetleri emanete çökmekmiş.

Ancak bilinsin ki; Yargıtay’ın hukuksuz bulup ortadan kaldırabileceği bir kararın önünü kesmek için yapılan bütün bu kurnazlıklar beyhudedir. Kimse seçilmişleri tasfiye ederek demokratik meşruiyet kazanamayacaktır.

YENİ Parti millet tarafından kurulan, milletle beraber büyüyen bir partidir. Gözümüz iktidarda, yönümüz ileridedir. Geriye bakmıyoruz, geçmişe bakarak siyaset yapmıyoruz. Ama CHP gibi köklü bir partinin istinaf oyunlarıyla ele geçirilmesi, ardından olası bir bozma kararını etkisizleştirmek için seçilmişlerin tasfiye edilmesi niyetini de teşhir ediyoruz. CHP ganimet değildir. İşgalin hukuku olmaz. Yağmacıların siyaseti olmaz. Korsanların limanı olmaz."