YENİ Parti'den Büyükelçi Tom Barrack'a tepki: Görülmemiş ayıp, Dışişleri izahat isteyecek mi?

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Tom Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i İstanbul’da 'ağırladı'. Ankara'da olması gereken Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de İstanbul'da özel görüşme gerçekleştirdi.

YENİ Parti PM üyesi Namık Tan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın İstanbul’da farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmesini eleştirdi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DİPLOMATİK AYIP"

Cumhuriyet’ten Batu Bozkürk'e konuşan Tan, “Tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik ayıba tahammül etmek zorunda bırakılıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yakın ilişki içinde olduğu birçok ülkeye diplomasinin usul, erkân ve adabını bilmeyen şahısları büyükelçi olarak yolluyor. Tel Aviv'de görev yapan Mike Huckabee, İncil'den ayet okuyarak ‘İsrail'in Ortadoğu'yu işgal hakkını’ savunuyor. Atina'da görev yapan Kimberly Guilfoyle'un, Yunan işadamlarının finanse ettiği pahalı seyahatlere gittiği ortaya çıkıyor. Yine de aralarında en kusurlusu, Ankara'ya tayin edilen, fakat Ankara'da oturmaya bile tenezzül etmeyen Tom Barrack” ifadelerini kullandı.

Namık Tan, Büyükelçi Barrack’ın Ankara’da değil, İstanbul’da yerleşik olduğunu da hatırlattı.

"İZAHAT İSTENECEK Mİ?"

Tan, Haliç'te yaptığı görüşmelere de değinerek "Bizim dışişleri bakanına bir ziyaret yapmaya tenezzül etmedikleri görünüyor" ifadelerini kullandı.

Tan verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Büyükelçi Barrack resmi kabullerini de Fettah Tamince'nin Haliç'teki Tersane turistik tesislerinde yapmayı yeğliyor. Son olarak 8 Ekim'de Suriye ve 10 Ekim'de sırasıyla Irak Dışişleri Bakanları Esat Hasan Şeybani ve Fuat Hüseyin'i ayrı ayrı yine Tersane'de kabul etti. Dışişleri Bakanlığı açıklamalarını kontrol ettiğimizde, iki komşu ülkenin dışişleri bakanlarının, bizim dışişleri bakanına bir ziyaret yapmaya tenezzül etmedikleri görünüyor. Bu şartlar altında hükümete soruyoruz:

Türkiye'nin başkentinde yaşamayan, büyükelçilik sorumluluklarına odaklanmak yerine Trump'ın Ortadoğu'da başka ülkelerle ilişkilerini organize etmeye öncelik veren, keyfine göre Türkiye'ye ideal rejim beğenen, şimdi de bizim toprağımızda başka ülkelerin dışişleri bakanlarını ağırlamakta sakınca görmeyen bu şahsı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp izahat isteyecek misiniz? Eğer bunu yapacak kudrete sahip değilseniz, Trump ile nasıl bir bağımlılık ilişkisi içine girdiğinizi, ABD yönetiminden neden bu kadar çekindiğinizi açıklayın, bilelim!”