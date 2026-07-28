YENİ Parti Meclis'in oturma düzenini değiştirdi: TBMM 7 parti grubuyla ilk kez toplandı

Özgür Özel Genel Başkanlığında kurulan ve 91 milletvekiline sahip olan YENİ Parti, kurulduğu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefeti oldu. Grubun dahil olduğu Genel Kurul da bugün ilk kez toplandı.

YENİ Parti'nin kurulması ve TBMM'deki siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine Genel Kurul'da geçici oturma düzeni oluşturuldu. Yeni grubun gelmesi ile oturma düzenini değiştiren Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nın oturuşuna göre en solda AKP olmak üzere sırasıyla YENİ Parti, DEM Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grupları şeklinde belirlendiği kaydetti.

Ana muhalefet partisi unvanıyla YENİ Parti, iktidar partisi ile DEM Parti arasında yer alırken 5'inci parti konumuna gerileyen CHP ise DEM Parti ve MHP arasındaki sıralara geçti.

Genel Kurul'a Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlık etti. TBMM Başkanvekili Adan, "YENİ Parti'ye de hayırlı olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(ANKA)