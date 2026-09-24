YENİ Parti Lideri Özgür Özel Alevi kurum temsilcileriyle bir araya geldi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi’nde Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Partinin üst kademe yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette, Alevi federasyon, vakıf ve dernek liderleriyle görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

ALEVİ KURUMLARININ BAŞKANLARI KATILDI

YENİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde Genel Başkan Özgür Özel Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz ile görüşme sağladığı bildirildi.

ÖZEL'E PARTİ YÖNETİCİLERİ EŞLİK ETTİ

Gerçekleşen buluşmada YENİ Parti lideri Özgür Özel’e parti heyeti de eşlik etti. Masada Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Umut Akdoğan ile İlhan Cihaner hazır bulundu. Görüşmede Alevi kurum yetkilileri ile YENİ Parti heyeti gündemdeki konulara ilişkin temas gerçekleştirdi.