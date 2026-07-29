YENİ Parti için istifa eden belediye başkanı sayısını açıkladı

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partilerine katılmak isteyen 200’ün üzerinde belediye başkanının istifa ettiğini açıkladı. Günaydın, üyelik sisteminin hafta içinde açılacağını ve başkanların büyük bölümünün partiye katılacağını söyledi. Günaydın, "CHP'nin halen 375 belediye başkanı kaldı maalesef. Biraz evvel operasyon rakamlarını verdim. Parti Cuma günü kuruldu, bugün günlerden Çarşamba. 200'ün üzerinde bir rakamdan söz ediyoruz. Bu herhalde Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir hız ve ivmedir. Devamının nasıl geleceğini yaşayacağız, göreceğiz. Ben erken konuşmak istemem bu işlerde" dedi.

Partinin kuruluşunun ardından yapılan ilk kamuoyu araştırmasını paylaşan Günaydın, halkın yüzde 87’sinin YENİ Parti’nin kuruluşundan haberdar olduğunu belirtti. Günaydın, araştırmaya göre partinin yüzde 30’un üzerinde oy potansiyeline ulaştığını savundu.

Partinin olağanüstü koşullarda kurulduğunu ifade eden Günaydın, YENİ Parti’nin kuruluşunun ardından birinci parti konumuna geldiğini öne sürdü.

"BUGÜN İTİBARIYLA..."

Belediye başkanlarının partiye yönelik ilgisine değinen Günaydın, “Bugün itibarıyla ifade etmek isterim ki arkadaşlar, 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor” dedi.

Partiye üyelik için gerekli hazırlıkların sürdüğünü belirten Günaydın, sistemlerin hafta içinde kullanıma açılacağını söyledi. Günaydın, belediye başkanlarının büyük bölümünün partiye katılmak için hazırlık yaptığını ifade etti.

KONGRE VE KURULTAY TAKVİMİNİ AÇIKLADI

YENİ Parti’nin il ve ilçe örgütlenmesini hızla tamamladığını kaydeden Günaydın, kongrelerin ağustos ve eylül aylarında yapılacağını bildirdi. Partinin ilk kurultayının ise ekim ayında gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Kurultayın ardından seçime katılma yeterliliğinin kazanılması için çalışmaların hızlandırılacağını belirten Günaydın, “Ama şunu da ifade edeyim ki hiç kimse burada bir endişeye kapılmasın, baskın seçim dahil olmak üzere her türlü seçim modeline biz varız” ifadelerini kullandı.

"28 BİN LİRA SİZE ÇOK DİYORLAR"

Günaydın, konuşmasında emekli aylıkları ve asgari ücret üzerinden iktidarı da eleştirdi. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesinin geçim sorununu çözmediğini söyledi.

Bölgesel asgari ücret tartışmalarına da tepki gösteren Günaydın, “Yani diyorlar ki "28.000 lira size çok. Bazı bölgelerde ev kirası ve domates daha ucuz, dolayısıyla size daha az asgari ücret verebilir miyiz, bunun yollarını araştıracağız" diyorlar” dedi.

Milletvekillerinin Meclis çalışmaları nedeniyle sahadan uzak kaldığını savunan Günaydın, iktidar milletvekillerine vatandaşlarla yüz yüze gelme çağrısı yaptı.