YENİ Parti adaylara torpili yasakladı: Mal varlığı istedi

YENİ Parti, parti içi seçimlerde il ve ilçe başkanlığına aday olacak isimlerin imzalaması için 19 maddelik “Parti İçi Seçimler Aday Taahhütnamesi” hazırladı.

Belge; kamu ve belediye kaynaklarının kullanılmasından akraba kayırmacılığına, mal varlığı bildiriminden çıkar çatışmasına kadar ayrıntılı kurallar içeriyor.

Taahhütnamenin en dikkat çekici maddelerinden biri belediye olanaklarına ilişkin. Adaylardan, parti veya kamu kaynaklarını, belediye imkânlarını ve görevlerinden kaynaklanan yetkileri kendi adaylıkları lehine ya da rakiplerinin aleyhine kullanmayacaklarına söz vermeleri isteniyor.

Belgede akraba ve yakınların kayırılmasına da açık biçimde yer veriliyor. Adaylar, parti görevlerini kendileri, aileleri, yakınları, iş ortakları veya üçüncü kişiler lehine ayrıcalık ya da ekonomik menfaat sağlamak amacıyla kullanmayacaklarını taahhüt ediyor.

Görevlendirme ve kaynak dağılımında ise liyakat, eşitlik ve açık ölçütlerin esas alınacağı, kişisel yakınlığa dayalı kayırmacılıktan kaçınılacağı belirtiliyor.

Taahhütname mali şeffaflık konusunda da hükümler getiriyor. Adaylardan kampanya gelirleri, bağışları ve harcamalarında belirlenen şeffaflık kurallarına uymaları; görevleriyle bağlantılı mevcut veya muhtemel çıkar çatışmalarını açıklamaları ve parti düzenlemelerinde öngörülen mal varlığı ile ekonomik ilişki bildirimlerini zamanında ve eksiksiz yapmaları isteniyor.

Hediye, para, indirim, ağırlama, seyahat veya kararları etkileyebilecek başka menfaatlerin kabul edilmeyeceği de 19 maddelik metinde taahhüt altına alınıyor.

Belgede parti içi seçim sonrasına ilişkin de dikkat çekici hükümler bulunuyor. Seçilen başkanların yalnızca kendilerini destekleyenlerle değil örgütün tamamıyla çalışması, başka adayları destekleyen üyeleri dışlamaması ve seçim sonucunu herhangi bir üyeyi ya da parti içindeki bir kesimi tasfiye etmek için kullanmaması isteniyor.

Yönetim listelerinin oluşturulmasında liyakat ve çalışkanlığın yanı sıra cinsiyet ve kuşak dengesi, mesleki ve toplumsal çeşitlilik, coğrafi denge ve yerel gerçekliğin gözetileceği; kadınların ve gençlerin yalnızca sayısal olarak değil, karar süreçlerinde ve etkin örgütsel görevlerde de yer alacağı taahhüt ediliyor.

İl ve ilçe başkan adayları, 19 maddelik taahhütnameyi ad-soyad, üye numarası, aday olunan görev, il-ilçe, tarih ve imzalarıyla kabul etmiş olacak.