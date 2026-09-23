Son Dakika | Özgür Özel tonu bu sefer çok sert yükseltti! "Siyasi paçavradan bahsediyoruz"

Adalar Belediyesi’nin AKP’ye geçmesine tepki gösteren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye meclis üyelerine baskı yapıldığını öne sürdü. Özel, iktidara sandığı işaret etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile basın toplantısı düzenleyen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalar Belediyesi’nin AKP’ye geçmesiyle ilgili soruya sert yanıt verdi. Yaşananları bir kumpas olarak nitelendiren Özel, “Adalar'da kumpas kurulmuş. Bir utanmazlık peşinde AK Parti orada.” dedi.

Özel, "Seçmeni tehdit edebilir misiniz? Seçmeni satın alabilir misiniz? Seçmene şantaj yapıp fikrini değiştirebilir misiniz? O millet sandıkta bunun gereğini yapacak, sizin defterinizi dürecek. Şu andaki mesele, seçmenin gösterdiği sandık sabrından ibarettir. Bu topraklarda sosyal patlama sandıkta olur; sandıkta sosyal patlamayı da görecekler" dedi.

BUTLANA TEPKİ

Özel, CHP’nin butlan yönetimiyle Adalar konusunda iş birliği yapıldığı yönündeki sözlere de tepki gösterdi. Yeni bir ayrışma yaşanmaması için kendi partilerine geçmek isteyen belediye meclis üyelerini durdurduklarını söyleyen Özel, "Ne iş birliği ya? Biz üzerimize düşen fedakarlıkların en büyüğünü yapmışız. Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla, Saray aparatıyla yapılacak iş birliğimiz yok" ifadelerini kullandı.

"KUMPASLA ADALAR'A ÇÖKÜYORLAR

Adalar’da dokuz belediye meclis üyesinden yedisinin CHP’den seçildiğini hatırlatan Özel, üyelerin bir bölümünün tutuklandığını veya görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Bazı üyelerin oylarının tehdit ve baskıyla değiştirildiğini öne sürdü.

Özel, “Bu şartlar altında Adalar insanı 7'ye 2 belediye meclisini oluşturmuşken kendi kurdukları kumpasla Adalar'a çöküyorlar.” dedi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA ÇOK SERT SÖZLER

Konuşmasında Aydın’a da değinen Özel, AKP'li Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ilişkin bir anket sonucu paylaştı.

Özel, Çerçioğlu'na çok sert sözler söyledi:

“Son anket Sayın Genel Başkanım; Aydın'da yüzde 18. O 'Topuklu Efe' diye nam salmış kişinin şu anda anket sonucu yüzde 18. Sokağa çıkamayan, insan içine çıkamayan, ankette yüzde 18'e gerilemiş bir siyasi paçavradan bahsediyoruz.”

"Millet bunların hepsinin defterini teker teker sandıkta dürecek" diyen Özel'in açıklamaları şöyle:

"Adalar'da, benim genel başkan yardımcım Adalar'da, benim yöneticilerim Adalar'da. Adalar'da kumpas kurulmuş. Bir utanmazlık peşinde AK Parti orada. Adalar'da partinin adı CHP. Biz orada arkadaşlarımızı bırakmışız bir ikilik olmasın diye. Bir de tutmuşlar böyle konuşuyorlar.

Yani butlan sözcüsünün söylediği sözün gerçeğe temas eden bir tarafı yok. Bugün ne yaşanıyorsa hep bu iktidarın iktidar eliyle, yargının yargı eliyle CHP'nin dizayn edilmeye çalışılmasına alet olanlar yüzündendir. O yüzden kendini kıymetlendirecek, kendilerini kıymetlendirecek, meşrulaştıracak yok 'iş birliği'dir, bilmem nedir... Ne iş birliği ya? Biz üzerimize düşen fedakarlıkların en büyüğünü yapmışız. Arkadaşların tamamı, gönlü yeni partide olan arkadaşlar bizim yol arkadaşlarımız olmasına rağmen bir ikilik olmasın da İBB tehlikeye girmesin diye bir adım atmamışız, gelmek isteyene 'Aman dur' demişiz; bir de tutmuş oradan bizden iş birliği yapacakmış.

Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla, Saray aparatıyla yapılacak iş birliğimiz yok. Zaten gerekli sorumlu tavrı en üst düzeyde biz takınmış durumdayız. Milletin kabul etmediği, meşruiyet vermediği birisine bizim meşruiyet verip önem atfetmemiz, muhatap almamız söz konusu dahi, söz konusu olamaz.

Esas mesele şudur: Adalar'da 5 arkadaşımızı tut-... Yani Adalar'da 9 belediye meclis üyesi var, 7'si 31 Mart akşamı CHP'sinden seçilmiş. Bu durumda 5 arkadaşımızı hapse atıyorlar, 2 arkadaşımıza görevden el çektiriyorlar İçişleri Bakanlığı eliyle. Sonra mevcut seçilmiş olan belediye başkan vekilimizi tehditle, 600 şekerle hastanelik ediyorlar; istifasını alıyorlar. Her zaman 3. güne koyuyor, koyduğu seçimi 7. güne... Nedir 7. gün? Yurt dışında olan 2 belediye meclis üyesinin CHP'den döneceği tarihi bekliyor. Neden bekliyor? Çünkü o arkadaşlardan birisi kendi ifadesi: 'Benim bir açığım vardı, onu ele geçirdiler, onlara oy vermem gerekiyor.' Diğerinin kendi iş yeriyle ilgili bir mesele üzerinden tehdit ediliyor ve dün akşam durum 4-4 iken bir anda CHP'li olarak seçilmiş ve görevden el çektirilmiş kişiyi gece karanlığında Adalar Kaymakamlığına götürüp, göreve iade edip bu sabah onun oyunu garanti ediyorlar. Soranlara da diyor ki: 'Ben eğer bunu kabul etmezsem beni içeri atacaklar.'

Bu şartlar altında Adalar insanı 7'ye 2 belediye meclisini oluşturmuşken kendi kurdukları kumpasla Adalar'a çöküyorlar. Benim burada sorum şuna: Gün gelecek ve sandık kurulacak. O Adalar'ın seçmeni de, Üsküdar'ın seçmeni de, Bayrampaşa'nın seçmeni de, Gaziosmanpaşa'nın seçmeni de, Bursa'nın seçmeni de ya da 'Ya bize geçeceksin ya içeri gireceksin' diye devşirdiği Afyon'un, Aydın'ın seçmeni de sandık başına gidecek.

Seçmeni tehdit edebilir misiniz? Seçmeni satın alabilir misiniz? Seçmene şantaj yapıp fikrini değiştirebilir misiniz? O millet sandıkta bunun gereğini yapacak, sizin defterinizi dürecek. Şu andaki mesele, seçmenin gösterdiği sandık sabrından ibarettir. Bu topraklarda sosyal patlama sandıkta olur; sandıkta sosyal patlamayı da görecekler. Vermediği Adalar'ı tehditle, şantajla... Vermediği Üsküdar'ı satın alınarak... Görev... Bana diyor ki: 'Başkan yardımcılığı teklif edildi de o yüzden CHP'den AK Parti'ye geçtim' diyor. Hani irade fesadı vardı bu durumda?

Tehditle, şantajla, satın alınarak ele geçirilen yani 'Artık sen değil, bir başkası yönetecek' denen Üsküdar'ı, Bayrampaşa'yı, Gaziosmanpaşa'yı bu yöntemlerle alacaksın; sonra sandık gelince de bu millet diyecek ki: 'E ne yapalım canım, Tayyip Bey biz buraya da versek elimizden alıyor. O zaman ya gitmeyelim ya oy vermeyelim.' Öyle bir şey yok. O seçim, genel seçim. Ve o seçimde millet son kararını verecek. Bu yükselen tansiyon, bu yükselen öfke, bu haksızlıklar, bu milli iradesinin, kendi kararının gasp edilmesinin hepsinin cevabını sandıkta verecek.

Seçimden önce meydan okuyacağım Tayyip Bey'e. Göreceğiz bakalım Adalar'ın seçim sonucunu; Üsküdar'ın, Gaziosmanpaşa'nın, Aydın'ın... Son anket Sayın Genel Başkanım; Aydın'da yüzde 18. O 'Topuklu Efe' diye nam salmış kişinin şu anda anket sonucu yüzde 18. Sokağa çıkamayan, insan içine çıkamayan, ankette yüzde 18'e gerilemiş bir siyasi paçavradan bahsediyoruz. Bu niye? Bugün Adalar'da ne yapıldıysa Afyon... Afyon'da ve Aydın'da o yapıldı diye. 'Ya bize geçeceksin ya içeri gireceksin.'

Bugün Adalar'da belediye meclis üyelerimizin iradeleri kimine maddi menfaatle, kimine cezaevi tehdidiyle, kimine 'Siyasi yasağını kaldırırız, bize geçersin' diyerek sakata uğratılmıştır. Millet bunların hepsinin defterini teker teker sandıkta dürecek"