Son Dakika | Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın istifası hakkında ilk açıklama

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı istifa kararının ardından arayarak tebrik ettiğini söyledi. Özel, butlan yönetiminin Yavaş'a yönelik tutumuna tepki gösterdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın butlan CHP'sinden istifasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Yavaş'ın kararına saygı duyduklarını belirten Özel, belediye başkanlarını herhangi bir karar almaya zorlamayacaklarını vurguladı.

Yavaş'ı istifa açıklamasından hemen sonra aradığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Kendisine de kararından, açıklamasından hemen sonra açtığım tebrik telefonunda; kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi için ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi, bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız."

"O GÜNDEN BU YANA YENİ PARTİ TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR"

Özel, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin durumuna ilişkin daha önce açıkladığı tutumunu koruduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin hizmet sorumluluğuna ve meclis dengelerine dikkat çekti:

"Ben, önceki partimizden ayrılıp buraya gelme sürecinde —hatırlıyorsunuz hiç daha bu konular gündemde değilken, herkesi davet ederken— belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin durumlarının özel olduğunu, belediye meclis dengelerinin özel olduğunu, belediye başkanlarının milletimiz tarafından bilhassa beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet için görevlendirildiklerini, bu motivasyonla alacakları her türlü karara saygılı olduğumuzu ve kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımızı ifade etmiştim. O gün bugündür de yeni parti bu tutumunu sürdürüyor."

BUTLAN YÖNETİMİNE TEPKİ

Butlan yönetiminin Yavaş'a yönelik açıklamalarını eleştiren Özel, 31 Mart seçimlerinde CHP Genel Başkanı'nın kendisi olduğunu hatırlattı. Yavaş'ın siyasi baskıyla yönlendirilemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Butlan yönetiminin geçtiğimiz günlerde ve en nihayetinde devam ederek bugün yapmış olduğu bir açıklamayla işte sanki 31 Mart akşamının CHP'si kendileriymiş gibi; 'Yok efendim, bir partiden seçildin, başka partinin genel başkanına nasıl bilgi verirsin?' O başka partinin genel başkanı, 31 Mart seçim akşamının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.

"ya benimsin ya kara toprağın', öyle bir şey yok. Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin, hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz."

YAVAŞ'IN SORUMLULUĞU ANKARA'YA KARŞI

Özel, Yavaş'ın butlan kararından bu yana yaptığı açıklamalarda seçilmiş olmanın önemini vurguladığını söyledi. Yavaş'ın bu tutumunu değerli bulduklarını belirtti:

"Sayın Yavaş, butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış; atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım."

Yavaş'ın sorumluluğunun tek bir partinin seçmeniyle sınırlı olmadığını vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır, kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bu sadece bir partiye ait seçmenler de değildir, çok daha kapsayıcıdır. Bunun geçmişteki durumunu bilmek, geleceğe dönük olarak da bunu kıymetlendirmek önemli olan."

SORUMLULUK ÇAĞRISI

Özel, iktidarın değişmesini isteyen herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Maksat eğer bugün hepimizin rahatsız olduğu bu iktidarı değiştirmekse, bu noktada herkesin siyasetini sorumluluk çerçevesi içinde yerine getirmesi gerekiyor. Bir kez daha hayırlısı olsun, hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim."