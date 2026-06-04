Yeni anayasada referanduma gerek kalmayan senaryo!

CHP'de mahkemenin verdiği butlan kararının ardından yaşanan siyasi krizin yalnızca parti içi bir tartışma olmadığı, önümüzdeki dönemde yeniden gündeme gelmesi beklenen anayasa değişikliği süreciyle de doğrudan bağlantılı olabileceği ihtimali siyaset kulislerinde bomba etkisi yarattı. Bunun nedeni ise Meclis'teki vekil dağılımı ve Kılıçdaroğlu'na yakın vekil sayısı.

AKP: 275

MHP: 46

HÜDAPAR: 4

DEM PARTİ: 56

DBP: 2

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN VEKİL SAYISI: 27

REFERANDUMA GEREK KALMAYAN SENARYO!

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi ile mevcut parti yönetimi arasındaki kurultay gerginliği devam ederken AKP'nin uzun süredir gündeminde bulunan yeni anayasa hazırlıkları da yeniden tartışma konusu oldu.

Mevcut Anayasa'ya göre anayasa değişikliği tekliflerinin referanduma götürülebilmesi için Meclis'te en az 360 milletvekilinin desteği gerekiyor. Teklifin doğrudan kabul edilerek referandumsuz geçmesi için ise 400 milletvekilinin evet oyu şart.

VEKİL DAĞILIMI NE DURUMDA?

Erdoğan'ın bir kere daha aday olabilmesi için geçirilmesi gereken anayasa değişikliğinde Cumhur İttifakı yekvücud şekilde. CHP'ye yapılan operasyonlara tepki veren, butlan kararının ardından Özel'e desteğini açıklayan DEM Parti'nin yürütülen süreç nedeni ile yeni anayasa teklifine evet deme ihtimali de Ankara'da konuşulanlar arasında.

DEM Parti'nin de dahil olduğu senaryoda Erdoğan'a gerekli olan sayı sadece 17 vekil. Butlan kararının ardından CHP'li 111 vekil kurultay çağrısı yapmıştı. Bu sayı göz önüne alınarak Kılıçdaroğlu'nun yanında en fazla 27 vekilin olduğuna dikkat çekiliyor.