Veli Ağbaba taburcu edildi
Malatya’da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan YENİ Parti Milletvekili Veli Ağbaba, bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Malatya’da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.
TEDAVİSİ BİR HAFTA SÜRDÜ
Ağbaba, 26 Eylül’de Malatya’da Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını ziyaret ettiği sırada rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ağbaba’yı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırdı.
Tedbir amacıyla koroner yoğun bakımda tedavi altına alınan Ağbaba’nın hastanedeki süreci bir hafta sürdü.
İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
YENİ Parti Malatya İl Başkanlığı, Ağbaba’nın tedavisinin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günler diliyoruz." denildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi