Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Veli Ağbaba taburcu edildi

Veli Ağbaba taburcu edildi

Malatya’da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan YENİ Parti Milletvekili Veli Ağbaba, bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Veli Ağbaba taburcu edildi
Son Güncelleme:

Malatya’da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.

TEDAVİSİ BİR HAFTA SÜRDÜ

Ağbaba, 26 Eylül’de Malatya’da Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını ziyaret ettiği sırada rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ağbaba’yı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırdı.

Veli Ağbaba taburcu edildi - Resim : 1

Tedbir amacıyla koroner yoğun bakımda tedavi altına alınan Ağbaba’nın hastanedeki süreci bir hafta sürdü.

Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'dan günler sonra ilk görüntüHastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'dan günler sonra ilk görüntü

İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

YENİ Parti Malatya İl Başkanlığı, Ağbaba’nın tedavisinin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günler diliyoruz." denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Veli Ağbaba YENİ Parti Malatya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro