Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'dan günler sonra ilk görüntü

Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'dan günler sonra ilk görüntü

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan YENİ Partili Veli Ağbaba'nın tedavi gördüğü hastaneden günler sonra ilk görüntü geldi. YENİ Partili Nail Çiler, sağlık durumu iyiye giden Ağbaba ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'dan günler sonra ilk görüntü
Son Güncelleme:

YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi altına alınan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret etti.

Çiler, ziyaret sırasında Ağbaba ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

PAZAR ZİYARETİ SIRASINDA FENALAŞMIŞTI

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz hafta salı günü Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezerken fenalaşmıştı. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Ağbaba, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.

Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'dan günler sonra ilk görüntü - Resim : 1
YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba - YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler
Son Dakika | Özgür Özel'den Mersin skandalına ilk tepkiSon Dakika | Özgür Özel'den Mersin skandalına ilk tepki

HASTANEDEKİ AĞBABA'DAN GÜNLER SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Tedavisi iyiye giden Ağbaba'yı ziyaret eden YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü:

"Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Malatya Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Sayın Veli Ağbaba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Veli Ağbaba’ya acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Veli Ağbaba Malatya Hastane YENİ Parti Milletvekili
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro