Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'dan günler sonra ilk görüntü

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YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi altına alınan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret etti.

Çiler, ziyaret sırasında Ağbaba ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

PAZAR ZİYARETİ SIRASINDA FENALAŞMIŞTI

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz hafta salı günü Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezerken fenalaşmıştı. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Ağbaba, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba - YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler

HASTANEDEKİ AĞBABA'DAN GÜNLER SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Tedavisi iyiye giden Ağbaba'yı ziyaret eden YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü:

"Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Malatya Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Sayın Veli Ağbaba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Veli Ağbaba’ya acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum."