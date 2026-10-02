Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'dan günler sonra ilk görüntü
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan YENİ Partili Veli Ağbaba'nın tedavi gördüğü hastaneden günler sonra ilk görüntü geldi. YENİ Partili Nail Çiler, sağlık durumu iyiye giden Ağbaba ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi altına alınan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret etti.
Çiler, ziyaret sırasında Ağbaba ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
PAZAR ZİYARETİ SIRASINDA FENALAŞMIŞTI
YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz hafta salı günü Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezerken fenalaşmıştı. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Ağbaba, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.
HASTANEDEKİ AĞBABA'DAN GÜNLER SONRA İLK GÖRÜNTÜ
Tedavisi iyiye giden Ağbaba'yı ziyaret eden YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü:
"Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Malatya Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Sayın Veli Ağbaba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Veli Ağbaba’ya acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum."