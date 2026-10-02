Son Dakika | Özgür Özel'den Artvin Milli İrade Meydanı'nda miting!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel konuşuyor:

Yeşillere battık, yeşil boyandık,

Yolumuz Artvin'e düştüğü zaman.

Çam kokulu havasıyla uyandık,

Yolumuz Artvin'e düştüğü zaman.

Ne çok özlemişiz dost akrabayı,

Bir nasılsını, bir merhabayı...

Kucakladı bizi gönül sarayı,

Yolumuz Artvin'e düştüğü zaman!

Göğe komşu toprakların, başı dik insanlarına; yiğit Artvin'e, güzel Artvin'e, canım Artvin'e selam olsun!

Biz bu yola, yeni yola çıkarken pusulamızı millete çevirdik. Yolu millete sorduk. Pusula millettir, rota iktidardır. Çok çile çektik, çok zorluklar gördük. Çok engellere takıldık ama tüm sıkıntıları sizlerin desteğiyle aştık. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Ve şimdi buradayız. Yerel seçimlerden sonra bir kez daha bu meydanda dostların arasındayız. Milletimizin aldığı otobüsle, teyzelerimin emekleriyle, dualarıyla burada Yeni Parti'nin genel başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız!

"ARTVİN DEĞİŞİM İSTİYOR DEDİK"

Öncelikle, öncelikle bir teşekkür borcum var benim bu meydana, bu meydanın güzel insanlarına. Yerel seçimlerde Artvin'i duyduk, dinledik ve Artvin bir değişim istiyor dedik. Bunun üzerine ismimizi belirledik. Bilgehan Erdem başkanla yola çıktık. Sonra başka adaylaşmalar oldu. Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi dışarıdan bir aday buldu, getirdi. Bir anda bizim oylar bölünürse bir tehlike belirdi. Tehlike sırf belediyeyi kaybetmek değil; Artvin'in geleceği için, madenlere karşı doğayı korumak için, Artvin'in derelerini, yaylalarını korumak için, Artvin'in dokusunu korumak için büyük bir tehlike karşımıza çıktı. Koştum bu meydana geldim. Mikrofonu aldım, gözünüzün içine baktım. Dedim ki; aman ha aman. Öyle derler, böyle derler. Parti bu parti. Aday Bilgehan Başkan. Bana inanan, bana güvenen onun arkasında dursun dedim. Yüzde elli bir oyla seçtiniz, emaneti ona teslim ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Ve Artvin, bugün buradayız ama her ilçesinde, her ilçesinde kalbimiz atıyor. Hopa'ya, Arhavi'ye, Borçka'ya selam olsun buradan. Şavşat'a, Murgul'a, Yusufeli'ne, Ardanuç'a ve Kemalpaşa'ya selam olsun.

Yeni parti, Türkiye'nin yeni partisidir. Yeni parti, Karadeniz'in yeni partisidir. Yeni parti Artvin'in, yeni parti Atatürkçülerin, milliyetçilerin, cumhuriyetçilerin, vatanını, milletini, bayrağını, atasını seven herkesin yeni partisidir. Onun için, onun için tüm Artvinlileri, geçmişte hangi siyasi görüşte olurlarsa olsun, bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden, iyiliğinden, esenliğinden yana olanları; eşitlikten, kardeşlikten yana olanları; alın terine değer verenleri; emeklisine saygı duyanları; gençlerinin geleceğinden kaygı duyanları yeni partinin yeni yürüyüşüne, iktidar yürüyüşüne davet ediyorum Artvin'i. İktidar yürüyüşüne...

Biraz önce söyledim; son yerel seçimlerde burada Bilgehan Başkan'a inandık. Merkezin yanında beş ilçemizi kazandık. Şimdi merkez ilçe ve beş ilçemiz, altı belediye başkanımız eksiksiz olarak yeni partide, yeni iktidar yürüyüşünde bizimle birliktedir. Tarihin doğru tarafında durdukları için, bir büyük sınavı hep beraber el ele, omuz omuza verdikleri için İl Başkanımız Bedrettin Kalın'ın şahsında tüm ilçe başkanlarımıza, tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz, çok değerli abim Uğur Bayraktutan'a yürekten teşekkür ediyorum.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'e, Borçka Belediye Başkanımız Ercan Orhan'a, Hopa Belediye Başkanımız Utku Cihan'a, Kemalpaşa Belediye Başkanımız Erhan Yılmaz'a, Murgul Belediye Başkanımız Mehmet Yıldırım'a ve Yusufeli Belediye Başkanımız Mehmet Demirci'ye tarih önünde teşekkür ediyorum. Hepinizi, onlarla birlikte tarihin doğru tarafında durduğunuz için yürekten kutluyorum.

"47 YIL SONRA PARTİMİZİ BİRİNCİ YAPTIK"



50 yıl sonra Yusufeli'ni aldık diyor. Şunu söyleyeyim; 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. 25 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yenilgiyle tanıştırdık. Kimi ili 47 yıl sonra, kimi ili Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandık. Ama buradan, Artvin'den müjdeyi vereyim: Geçmişte söz vermiştim, ilk sözü tuttum. Bundan sonra da size söz olsun; biz asla yenilgiye alışmayacağız, kaybetmeyeceğiz, biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak!

Tabii tüm belediye başkanlarımız birbirinden gayretli, birbirinden çalışkan. Bugün burada bize ev sahipliği yapan Bilgehan Başkan'ın iki buçuk yıllık hizmetlerinin bir özeti var önümde:

18.000 metrekare kilit taşı döşemiş. 5.600 ton asfalt sermiş. 4.500 metrekare taş duvar örmüş. 3.000 metre yeni altyapı ağı kurmuş. 2.000 metrekare park alanını yenilemiş. 1.500 metrekare yeni park yapmış. Engellilere ücretsiz şehir içi ulaşımı için iki yeni araç almış. Hasta yakınlarına konukevi yapmış. Atatepe sosyal tesislerini hizmete açıp 120.000 misafir ağırlamış. Gündüz çocuk bakımevini hizmete sokmuş. 3 milyon liralık sosyal destek ve Artvin Kart'la öğrencilere tesislerde yüzde 20 indirim vermiş. Çocuklara mahalle şenlikleri, tiyatrolar, bilim şenlikleri yapmış.

"TAYYİP BEY YENİLGİYİ KABUL ETMEDİ, DARBEYE GİRİŞTİ"

Ben sayarken özetini yoruldum. Başkan, belediye meclisimiz, meclis üyelerimiz, belediye emekçilerimiz yorulmadan çalışmış. Hepsini huzurunuzda yürekten kutluyorum, ellerine emeklerine sağlık. Bu arada hangi partiden seçilmiş olursa olsun, bütün belediye meclis üyelerine Artvin için hizmetlere destek verdiklerinde yürekten teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen hem belediye başkanlarını, hem meclis üyelerini, hem de il genel meclisi üyelerini yürekten kutluyorum. Hepsinden gurur duyuyorum.

Bu dönemde, 31 Mart'ta ben genel başkandım, onlar adaydı. Tayyip Bey o yenilgiyi kabul etmedi ve üstüne partimize darbeye girişti. Biz yeni bir partiyle, yeni bir yola çıktık. Hepsi birden de bizimle birlikte yanımızda yer aldılar. Bundan sonra yeni partide, yeni bir gelecek için hep beraber çalışacağız...

"TAYYİP BEY SİZİ SEVMEZ"

Tabii Bilgehan Başkan, belediye başkanlarımız sizleri seviyor, sizler için çalışıyor. Peki ben şimdi Artvinlilere sorayım: Tayyip Erdoğan sizi seviyor mu? (Kalabalıktan "Hayır!" sesleri) Seviyor mu? (Kalabalıktan "Hayır!" sesleri) Niye? Çünkü diyor 'fakiriz'. Bunu, bunu İstanbul'daki mitingler yedi gün yedi gece Saraçhane'de sürüp, sonra Maltepe'ye, Anadolu'ya geçip, bir Anadolu'da çarşamba akşamı İstanbul'da bir ilçede toplam 116 tane miting yaptık. Orada bir Anadolu şehrinde bir teyze, böyle sordum, "Sizi seviyor mu?" "Sevmez". "Niye?" dedim. "Çünkü biz fakiriz" dedi.

Gerçekten Tayyip Bey fakir sevmez. Tayyip Bey zengin sever. Tayyip Bey normal vatandaşı değil, kendisine yandaşı sever. Tayyip Bey Anayasa Mahkemesi'nin önünde canına kıyan emeklinin sesini duymaz, onların hakkında bir cümle konuşmaz. Ama Tayyip Bey fonlarda parası olanları sever, onları korur.

Bakın, çok şehre gidiyoruz. Gittiğimizde birkaç şeye bakıyoruz. Sonuçta 2002 yılından bugüne neredeyse çeyrek asır geçti. Tayyip Bey geldiğinde Türkiye'nin nüfusu 65 milyondu, şimdi 86 milyon oldu. Yani Türkiye 65 milyondan 86 milyona gitti ama Artvin 192 binken nüfusu aynı oranda artsa 230 bin olması lazım ama Artvin'in nüfusu 167 bine düşmüş. 25 bin kişi 25 yılda Artvin'den azalmış. Artması gerekirken 35 bin - 40 bin kişi, 25 bin kişi aşağıya gitmiş. Yani Artvin büyüyeceği yerde küçülmüş.

Artvin'in geçen sene verdiği vergi 4.2 milyar lira. 4.2 milyar. Peki yatırım bütçesinde Artvin'e ne verilmiş? 1 milyar. Yani Artvin 4 vergi vermiş, 1 hizmet almış. Normalde verdiği vergiyi hizmet olarak alsa Artvin'e yapılanın 4 katı yapılacak. Yetmez; burada Türkiye'nin elektrik enerjisinin yüzde 10'unu üreten barajlar sıra sıra doluyor. Çoruh Nehri'nin üzerindeki 5 büyük baraj 2025'te ekonomiye 19 milyar lira kazandırmış. 19 milyar. Artvin'e ne gelmiş? 1 milyar. Yani sadece Allah vergisi Çoruh Nehri'nden, o Çoruh Nehri'nin üzerine kurulan barajlardan Türkiye'ye 19 milyar, vergi olarak 4 milyar... 23 milyar lira para yollamışsınız, karşılığında 1 milyar liralık hizmet alabilmişsiniz. Öyle şehirler var ki verdiğinin 2 katını alıyor, siz verdiğinizin 24'te birini alabilmişsiniz.

Yani iktidar Artvin'den kepçeyle almış, verirken çay kaşığının ucundan vermiş. Buradan Artvin'e söz olsun; bu haksızlığa son vereceğiz. Artvin'i küçülten, Artvin'in sırtından kazanıp Artvin'e hizmet etmeyen, Artvin'e husumet duyan, Artvin'e şefkat göstermeyen, aksine Artvin'den gelip oy isteyip sonra sırtını dönenlere inat, Artvin'e bu yapılanı ters yüz edeceğiz. Artvin'in kaderini değiştireceğiz.

Ayrıca biz doğayı, çevreyi koruyan, zarar vermeyen madenciliğe karşı değiliz. Ama vahşi madenciliğe sonuna kadar karşıyız. Artvin'de 525 maden ruhsatı vermişler. Artvin topraklarının yüzde 71'ini madenciliğe açmışlar. Yüzölçümünün yüzde 71'i madenciliğe açık. Doğayı, tarım alanlarını, ormanları, su kaynaklarını, yaşam alanlarını yok sayan vahşi madencilik yapıyorlar. Cerattepe 30 yıldır buna karşı mücadele veriyor. Anayasa Mahkemesi kararları var, Danıştay kararları var ama uygulanmıyor. Dere yataklarındaki betonlaşma, doğa dostu olmayan HES'ler nedeniyle heyelanlarda su baskınları oluyor, can kayıpları oluyor. Afetlerden sonra yapılan her taşıma, tarım alanlarını küçültüyor, yok ediyor. Yusufeli çiftçisi, hayvancısı hala yeni alanların tahsisini bekliyor. Çoruh Havzası madenlerle, kafes balıkçılığıyla yok ediliyor. Maden artıkları, kafeslerin artıkları göllerin suyunu kirletiyor. Ticareti canlandıracak Muratlı Sınır Kapısı hala açılmadı.

İktidar bütün Türkiye'de duble yollarla övünüyor ama Artvin tek şeritli yollarla boğuşuyor. Heyelan oluyor, kaya düşmesi oluyor, yollar kapanıyor, ulaşım kapanıyor. Onun için Artvin'in ulaşım sorununu da, vahşi madencilik sorununu da, hayvancısının sorununu da, su baskınları ve tarım alanları meselesini de yeni partinin yeni siyaseti önümüzdeki dönem genel seçimlere giderken Artvin'e gelecek, Artvin'e özel acil eylem planı açıklayacağız. Artvin'in kaderini değiştireceğiz.

"KÖYLETE ZİRAAT MÜHENDİSİ YOLLAYACAĞIZ"





Şimdi, memleketin derdi bitmiyor ama Artvin'in en önemli sorunlarından bir tanesi... Bu kent okumayı sever, okuyan insanları sever, okumuş insanı sever, eğitime önem verir. Maalesef köy okulları kapanınca öğrenciler taşımalı eğitime mahkum oldular. Uzun süreli yolculuklar öğrencileri yoruyor, perişan ediyor, okuldan soğutuyor, koparıyor. Bunun için yeni partinin iktidarında mümkün olan bütün köy okullarını açacağız. Köylere mutlaka öğretmen yollayacağız. Uygun olan köylere ziraat mühendisi yollayacağız.

Ayrıca ben eczacıyım; sağlıktaki sorunlar tüm Türkiye'de büyüyor ama Artvin'de çok fazla sorun var. Özellikle köylerdeki sağlık ocaklarının kapanması, ilaç yazmak için bile teyzeler, amcalar kalkıyorlar Artvin'e kadar geliyorlar. Artvin'de hastanelerde branş eksikliği var. Endoskopi için bile başka şehre gitmek gerekiyor. Çok uzun zamanlara maalesef günler veriliyor ve başka şehirlere endoskopi çektirmeye gidiliyor. Bunun için hem doktor, uzman doktor sorunlarını, hem araç gereç sorunlarını Artvin gibi bir il için mutlaka çözeceğiz. Ayrıca bütün Türkiye'de, başta şehit aileleri, gaziler onlarda en ufak bir şey olmayacak, emeklilerin ise... Emeklilerin ise hastanede ayrı para, eczanede ayrı para, maaştan ayrı para kesilen sağlıktaki soygun düzenine son vereceğiz. Bütün emeklilere söz veriyorum.

"KÖYLÜ YEM Mİ ALAYIM EKMEK Mİ ALAYIM ÇELİŞKİSİNDE"

Tarım ve hayvancılıkta büyük sorunlar var. Yem maliyetleri bir yılda yüzde 40 arttı. Arıcılar ağır üretim maliyetleri altında eziliyor. Desteklemeler yetersiz. Artvin'in köylüsü "hayvana yem mi alayım, evime ekmek mi alayım" çelişkisi içinde. Öyle olunca önce ahırdaki hayvan azalıyor. Sonra köydeki insan azalıyor. Ahırın kapısı kapanıyor, köy kahvesinin kapısı kapanıyor. En sonunda köy diye bir şey kalmıyor, birkaç tane ileri yaştaki insanın bir başına çile çektikleri bir yere doğru dönüşüyor. Onun için şunu söylüyorum; önümüzde bir seçim olacak. Allah'ın izniyle o sandığa varacağız. O sandıkta bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Seçeceğimiz Cumhurbaşkanı bu sonuncusu gibi çiftçiye "al ananı da git" diyen biri değil, birincisi gibi "Köylü milletin efendisidir" diyen biri olacak.

Yeni parti olarak üreticilere hakkını vereceğiz. Dünyaca ünlü Artvin balını koruyacağız, markalaştıracağız. Kayıt dışı, sahte balla, Artvin balının taklitleriyle mücadele edeceğiz. Bu iktidar geçen sene 740 bin baş canlı hayvan ithal etti. Toplam 1.2 milyar. Öyle olunca etin fiyatı düşmedi ama et üreticisinin, besicinin canına okudular. Süt üreticisinin canına okudular. Süt pahalıya gelince, yemler, süt hayvanları kesime gidince et üreticisi, besici için yeni bir kriz daha çıktı. Bunun için bizim iktidarımızda ama tarım ürünlerinde, ama canlı hayvanda, ama löp et ithalatında vergiyi düşürüp çiftçinin beline vuran, hayvancının canını yakan uygulamalara son vereceğiz. Desteklenecekse kendi çiftçimiz desteklenecek.

Bu otobüsün üstüne çıkmadan bu arkamda duranlar diyor ki; "Aman Artvin'in şu sorunu var, bu sorunu var. Bunlara değinmeden olmaz." Artvin'in bütün sorunlarını elince, emeğince çözmeye çalışan belediye başkanlarımıza, dili döndüğünce anlatan milletvekilimize, parti meclisi üyemize, sizin için mücadele eden tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Buraya, Artvin'e siyaset öncesi meslek örgütündeyken geldim çok. Siyasette milletvekili olarak geldim. Grup başkanvekili olarak geldim. Grup başkanı olarak geldim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olarak geldim.

Bugün yeni parti genel başkanı olarak geldim. Ama size söz olsun, iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Bu dertlerin hepsini de çözeceğiz. Hep birlikte çözeceğiz.

Meydanda emekliler var mı? Bir göreyim. Neredeyse yüzde 80, yüzde 70'in üstünde. Çok süredir söylüyorum, 4-5 Kasım 2023'ten beri otobüslerin üstündeyiz. 105 tane yerel seçim mitingi yaptık. 20 tane tematik miting yaptık. Rize'de çay mitingi, Trabzon'da fındık mitingi, Giresun'da, Ordu'da ayrı ayrı fındık mitingi. Yine Gaziantep'te fıstık mitingi, Tekirdağ'da buğday hububat mitingi, Adana'da pamuk, Manisa'da tarım, Antalya'da Mersin'de narenciye mitingi ya da atanamayan öğretmen mitingi, emekli mitingi Ankara'da iki kez... Ama 20'den fazla tematik miting yaptık. 19 Mart darbesinden sonra 116 tane miting yaptık. Butlan kararından sonra 38. şehirdeyim ve burada Artvin'de bu kez planlı bir il mitingi yaptık.

Her mitingde gördüğüm bir şey var. Büyük bir öfke, büyük bir üzüntü emeklilerin yüzünde, gözünde. Neden? Yıllarca çalışmış, eli nasırlanmış, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş. Devlet günü gelince "Sen dur, yeter çalıştın, biz sana bakacağız" demiş. Şimdi 23 bin lira en düşük emekli maaşına, 26 bin lira ortalama emekli maaşına mahkum ederek; ya "al karnını doyur, sokakta kal", ya "al bununla kira öde, aç kal" diye emekliye tarihin en büyük vicdansızlığını, en büyük haksızlığını yapıyorlar. En büyük vefasızlığını yapıyorlar.

Türk-İş yeniledi rakamları, açlık sınırı 38 bin lira. Emekliye verilen maaş 23 bin 500 lira, ortalama 26 bin lira. 38 bin liranın altında maaş alan emekliler bir el kaldırsın. Maaşı 38'den düşük olanlar... Meydanın yüzde 60'ı açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı ise 123 bin lira. Yani 5 tane emekli bir araya gelse yoksulluktan birini kurtaramıyor. Yani yan yana duran 5 emekli maaşlarını birinde birleştirse o bir kişi bile yoksulluktan kurtulamıyor..."