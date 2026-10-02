Özgür Özel Erdoğan'ın memleketinde esnafa söz verdi: Meclis açılır açılmaz getireceğiz

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından 10 Mart Caddesi esnafını ziyaret eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hem yurttaşın yaşadığı mağduriyeti hem de afet sonrası ortaya çıkan kurumsal tıkanıklığı yerinde inceledi. Afet bölgesinde AFAD'ın Ticaret Odası'na kayıtlı şirketlere yardım etmemesi ve sigorta şirketlerinin çamur içindeki esnaftan fatura ve liste talep etmesi tepki çekerken; Özel, faizsiz ve uzun vadeli kredi desteğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışında gündeme taşıyacaklarını belirtti.

"BALIKTA DA 7 ORTAKLI KURBAN DÖNEMİ"

Sel felaketinin vurduğu Pazar ilçesindeki 10 Mart Caddesi'nde temizlik çalışmalarını sürdüren esnafı tek tek ziyaret eden Özgür Özel, iş yerleri zarar gören yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında bir balıkçı esnafıyla yaşanan diyalog ise yurttaşın alım gücündeki erimeyi gözler önüne serdi.

Balık tezgahını temizleyen esnafa işlerin durumunu soran Özel, "Nasıl balıklar?" sorusunu yöneltti. Balıkçı esnafının "Şükrolsun iyi, kurbanlık gibi 7 ortak alabilirsiniz başkanım" yanıtı üzerine Özel, "Öyle mi milletin durumu, balığa 7 ortak mı giriyor?" diyerek ekonomik tabloya dikkat çekti. İş yerini çamurdan kendi imkanlarıyla arındırdığını söyleyen esnaf, "Yaptık, yıkadık, temizledik. Yapacak bir şey yok" dedi.

AFAD'DAN ESNAFA BÜROKRATİK ENGEL: TİCARET ODASINA KAYITLIYSANIZ YARDIM YOK

İlçede özellikle bodrum katları depo olarak kullanılan mobilya, beyaz eşya ve konfeksiyon mağazalarının bulunduğu noktalarda tablonun ağırlaştığı görüldü. Binaların altındaki depoların tamamen su ve çamurla dolduğunu belirten yetkililer, su tahliyesinin ardından esnafın mallarını dışarı çıkarmak zorunda kaldığını aktardı.

Sigortası bulunmayan esnafın uğradığı büyük zarara dikkat çekilirken, afet bölgesine gelen AFAD ekiplerinin tavrı tartışma yarattı. Bir esnaf, AFAD görevlilerinin tutumunu şu sözlerle aktardı:

"Şirket oldukları için 'size yardım edemeyiz' diyen bir AFAD ekibi var. Bu çok tuhaf geldi bana."

Durumun Ticaret Odası ile Esnaf Odası ayrımından kaynaklandığının belirtilmesi üzerine Özel, "Ticaret Odası'na kayıtlıysa vermiyor, Esnaf Odası olursa veriyor... Bir de öyle bir dert var" diyerek bürokratik engeli eleştirdi. Özel, zararın telafisi için özellikle sigortası bulunmayan işletmelere öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ÇIKMAZ: ÇAMURDAN ÇIKAR, FATURASINI BUL, EXCEL'DE LİSTELE

Ziyaret sırasında sigortası olan esnafın da mağduriyetinin giderilmediği, sigorta şirketlerinin süreç yokuşa sürdüğü ortaya çıktı. Yaşadıkları süreci anlatan bir mağaza işletmecisi, sigorta şirketinin ödeme yapmak yerine yerine getirilmesi imkansız şartlar öne sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Sigortamız var ama zorluk çıkarıyor. 'Hepsini, ürünlerini çamurdan çıkar, temizle, fişlerini faturalarını bul, Excel'de listele' diyor. 'Sonra ihaleye sunacağız, bir hafta süresi var' diyor. Bu malı nasıl burada bekleteceksin? Öyle bir depolama alanı yok. Devletimiz inşallah yardımcı olur."

Özel ise bölge milletvekili Tahsin Ocaklı'nın konuyu TBMM gündemine taşıyacağını hatırlatarak, esnafa faizsiz ve uzun vadeli kredi taleplerini Meclis açılır açılmaz dile getireceklerini kaydetti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAYAN YURTTAŞI TESELLİ ETTİ

Cadde üzerindeki incelemeleri sırasında evi ve iş yeri zarar gören yaşlı bir kadın, Özgür Özel'in yanına gelerek gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşlı kadının "Ağlamayayım da ne yapayım... Evimiz yurdumuz çok perişan" sözleri üzerine Özel, "İyi olacak, ağlama, hepsi hallolacak" diyerek acılı yurttaşı teselli etti.

İncelemelerin ardından Özgür Özel, felaketin etkilerini silmeye çalışan cadde esnafıyla bir araya gelerek kahvaltı yaptı ve yurttaşların taleplerini dinledi.