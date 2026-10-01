Soma’daki maden göçüğünde zamanla yarışılıyor: Özgür Özel’den açıklama geldi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen ve 2 emekçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı, yaralı kurtulan işçiler için acil şifalar dilerken, göçük altında bulunan 3 emekçi için de iyi haber beklediklerini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL: "YÜREĞİMİZİ YAKTI"

Sosyal medya hesabından acil şifalar dileyen ve "İhmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesinin takipçisi olacağız" diyen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Soma’dan gelen acı haber yine yüreğimizi yaktı.

Madende yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki madenci kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum.

Yaralı kurtulan iki madencimize acil şifalar temenni ediyorum.

Göçük altında bulunan üç emekçimizden bir an önce iyi bir haber almayı bekliyoruz.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Soma, Bergama ve Kınık belediye başkanlarımız ile il ve ilçe başkanlarımız arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Yaşanan olayın nedenlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesinin takipçisi olacağız."

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Bağımsız Maden-İş'ten yapılan açıklamada, göçük altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçi için de kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.