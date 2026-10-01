Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Soma'da maden ocağında göçük! İşçiler mahsur kaldı

Son Dakika | Soma'da maden ocağında göçük! İşçiler mahsur kaldı

Son dakika haberi... Soma'da bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 7 işçiden 2'si ekiplerin çalışmasıyla sağ kurtarıldı. Diğer işçilere ulaşmak için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Güncelleme:

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçük sırasında 7 maden işçisinin mahsur kaldığı değerlendirilirken, işçilerden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından kriz merkezi oluşturulduğu ve ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Son Dakika | Soma'da maden ocağında göçük! İşçiler mahsur kaldı - Resim : 1

Valiliğin ilk açıklamasında, Soma'daki bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alınmasının ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulduğu ve gerekli ekiplerin ivedilikle görevlendirildiği ifade edildi.

Son Dakika | Soma'da maden ocağında göçük! İşçiler mahsur kaldı - Resim : 2

5 İŞÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Valiliğin son açıklamasına göre, ilk belirlemelerde göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı.

Göçük altında bulunduğu değerlendirilen diğer işçilere ulaşılması için ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Maden Manisa İşçi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro