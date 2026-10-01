Son Dakika | Soma'da maden ocağında göçük! İşçiler mahsur kaldı

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçük sırasında 7 maden işçisinin mahsur kaldığı değerlendirilirken, işçilerden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından kriz merkezi oluşturulduğu ve ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Valiliğin ilk açıklamasında, Soma'daki bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alınmasının ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulduğu ve gerekli ekiplerin ivedilikle görevlendirildiği ifade edildi.

5 İŞÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Valiliğin son açıklamasına göre, ilk belirlemelerde göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı.

Göçük altında bulunduğu değerlendirilen diğer işçilere ulaşılması için ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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