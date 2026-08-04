Vekiller katılmadı Meclis kapandı: Şehit yakınları ve gazilerle ilgili yasa teklifi yarına kaldı

TBMM Genel Kurulu, bir kez daha milletvekillerinin yeterli sayıda katılım sağlamaması nedeniyle kapandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis'in kapanmasına sert tepki gösterdi.

VEKİLLER KATILMADI MECLİS KAPANDI

YENİ Yol Grubu'nun belediyelere yönelik adli ve idari süreçlerin araştırılması yönündeki önergesiyle ilgili görüşmelerin ardından yapılan iki ayrı yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Genel Kurul birleşimini 5 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE İLGİLİ YASA TEKLİFİ YARINA KALDI

Milletvekillerinin katılmaması üzerine oturumun kapanmasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez tepki gösterdi. Çömez; yeterli sayı sağlansaydı Meclis Genel Kurulu'nda şehit yakınları ve gazilerle ilgili yasa teklifinin yanı sıra çocuk suçlarının önüne geçebilmek için sunulan Çocuk Koruma Kanunu teklifinin görüşüleceğini belirtti.

🇹🇷Gazi Meclis yine kapandı!

💡Yine yoklardı, yine gelmemişlerdi.

📍Oysa gündemde;

👉Şehit yakınlarının ve gazilerin dertleri, sorunları vardı, onlarla ilgili yasa teklifi vardı.

👉Çocuk Koruma Kanunu’nu, çocuk suçlarının önüne geçebilmek için verilmiş kanun teklifini ele… https://t.co/Hi5JP0mKz7 pic.twitter.com/XEjcR46fxE — Turhan Çömez (@ComezTurhan) August 4, 2026

TURHAN ÇÖMEZ'DEN VEKİLLERE TEPKİ

Meclis'ten gösterdiği tepkide İYİ Partili Turhan Çömez şu ifadeleri kullandı:

"Burası Gazi Meclis. Millet iradesinin tecelligahı olan, bize göre kutsal bir çatı. Burada millet adına görev yapılır. Milletin derdi, milletin çilesi ele alınır ve milletin gündemi parlamentonun gündemi yapılır. Onun için buradayız.

Az önce şu Genel Kurulda milletvekilleri vardı, bizler oradaydık, konuşmalar yaptık. Baktık iktidar sıraları boş, iktidar koltukları boş ve yoklama istedik. 'Nerededir?' dedik bu iktidar vekilleri... Ve yoklamanın neticesinde yeter sayı bulunamadı, toplantı yeter sayısı yoktu ve Meclis kapandı.

Şu Gazi Meclis; milletin vergileriyle, milletin alın teriyle çalışması gereken şu Gazi Meclis, iktidar vekilleri kim bilir nerededir, orada olmadığı için az önce kapandı. Peki, ne görüşecektik biz bu Gazi Meclis’in çatısı altında bugün? Gelin ben sizi tam 33 yıl geriye götüreyim. Tam 33 yıl... Yer; Elazığ-Bingöl kara yolu. 36 askerimiz, 36 asker bir midibüse binmişlerdi; koruma yok, silah yok, hiçbir şey yok. Acemi birliğinden usta birliğine teslim olacaklardı. Ve yolda, hain PKK terör örgütünün militanları yollarını kesti ve indirdiler midibüsten. Yakın bir köye götürdüler, saatlerce yürüttüler ve ne var ne yoksa üzerlerinden aldılar. Nişan yüzüklerini bile aldılar. Eziyet ettiler, hakaret ettiler. Sonra tekrar saatlerce yürüttüler ve bir yol kenarında tek sıra yaptılar, binlerce mermi boşalttılar üzerlerine. Binlerce...

33 askerimiz orada şehit oldu. Diğer üç tanesi o şehit olanların arasında kan revan içinde kaldı, onları da öldü zannedip bıraktılar. Saatler sonra yardım geldi ve şehitlerimizin naaşlarının arasında can çekişen, acıyla hayata tutunmaya çalışan üç kişi vardı. Onlardan bir tanesi şu resmini gördüğünüz kardeşimiz, Gazi Erdal Özdemir. Erdi o zaman. Tam üzerine 7 mermi boşaltmıştı PKK ve Gazi Erdal Özdemir’in omurgası dâhil vücudunun her yerinde mermi vardı. Hayata tutundu, onlarca ameliyat oldu fakat sakat kalmıştı. Kendisi ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkûm olacaktı.

Tekerlekli sandalyesini bile vermediler biliyor musunuz? O gazi kardeşimizin tekerlekli sandalyesini bile vermediler. Yardım kuruluşları verdi o sandalyeyi. Yıllardır, tam 33 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkûm, acı çekiyor. Ve günlerdir kendisi parkta, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği ile beraber parkta bekliyordu gece gündüz; arkadaşının, gazi arkadaşlarının ve şehit olan ailelerin hakkını hukukunu korumak için.

O parka, o Güvenpark’a bir tek iktidar yetkilisi gitmedi. Bir kişi gidip de hatırlarını sormadı. 'Haliniz nicedir, ihtiyacınız nedir?' diye sormadılar. Oysa istedikleri çok fazla bir şey değildi; protezleri verilsin, bacak-kol protezleri verilsin, eğer erken bozulursa tamir edilsin veya yenisi verilsin, askeri orduevlerine girebilsinler ve makul bir maaş alsınlar... Talepleri buydu. Bir Allah'ın kulu gidip kendilerine 'Haliniz nicedir?' diye sormadı. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Dervişoğlu ve bizler gittik, sahip çıktık, ilgilendik ve ısrar ettik: 'Yasa çıkması lazım' dedik. Onunla ilgili bir yasa hazırlamışlar, işte bu Mecliste bu yasa teklifi görüşülecekti.

Peki, başka ne görüşülecekti? Başka, suça sürüklenmiş çocuklar görüşülecekti. Bakın size Adalet Bakanlığının resmi istatistiklerini veriyorum, resmi rakamlarını veriyorum: 2025 yılı adalet istatistikleri, dosya sayısı, çocuk suçları istatistiklerinden bahsediyorum. Dosya sayısı: 435.469. Bir daha söylüyorum: Geçen yılki çocuk istatistiklerinde dosya sayısı 435.469. Suça sürüklenen çocuk sayısı geçen yılın rakamıyla 497.162. Bu, Adalet Bakanlığının rakamları. Suç sayısı: 863.823.

İşte bugün suça sürüklenen çocuklar ve onların mağdur ettikleriyle ilgili alınması gereken önlemleri konuşacaktık. Bir yasa teklifi hazırlanmıştı; itirazlarımızla beraber yasanın arkasındaydık ama gelmediler. Şu Gazi Meclis’in çatısı altına gelmediler ve bugün Meclis kapandı. Buradan ben, savaşı yönetmiş, savaş meydanlarında kurulmuş şu Gazi Meclis’in çatısı altından sesleniyorum ve burada yaşananları aziz Türk milletine şikâyet ediyorum. Bugün Meclis kapandı ve milletin vergileriyle çalışması gereken bu çatı bugün ne yazık ki kapandı."